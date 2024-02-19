大灣區醫療券｜增5醫院2牙科機構　港希瑪眼科旗下深圳愛康健入選

撰文：余月明
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政府去年公布的《施政報告》提出 「長者醫療券大灣區試點計劃」，將會擴大適用範圍至大灣區内合適的醫療機構，目標先增加約5間醫療機構及2間牙科機構作試點，預計今年第三季可以陸續投入服務。醫務衞生局局長盧寵茂表示，是次期望集中在大灣區核心實行計劃，同時關懷灣區養老的長者。

上榜的兩間牙科機構均有港資背景，其中深圳愛康健口腔醫院因早年由藝人朱咪咪代言而為港人認識，立法會選委會界別議員、本港著名眼科醫生林順潮旗下希瑪眼科在2021年收購深圳愛康健55%股權；深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，是由香港註冊牙醫朱勝吉於2010年創立的連鎖齒科。

醫務衞生局局長盧寵茂宣布，長者醫療券大灣區試點計劃將增加五間醫療機構。（盧翊銘攝）

是次計劃涵蓋的5間醫療機構，包括由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣投資的深圳和睦家醫院、中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院及東莞東華醫院；另有兩間牙科機構，包括深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部及深圳愛康健口腔醫院。

醫衞局副秘書長李力綱表示，選定機構有8大因素，包括地理位置、服務質量、管理發營運經驗、服務容量、收費標準及水平、對醫療券有基本認知、優勢服務。

他表示，2023年港大深圳醫院每宗醫療券申領交易的平均金額港元為309元，今次各機構亦會以相若價格，並會有相應監察機制。

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團結香港基金醫療及社會創新研究主管周嘉俊認為此計劃一舉三得，透過推進跨境醫療協作，善用大灣區醫療服務，可讓市民可獲得更多醫療服務選擇；而居於大灣區內地城市的長者亦再無需舟車勞頓到香港求醫，不僅便利長者及時獲得服務，同時有助紓緩本港醫療服務的壓力。

周嘉俊建議政府未來需要持續收集信息及反饋，包括市民對醫療服務的需求、服務的使用情況及市民對服務的評價等，為未來持續拓展相關計劃提供證據支持，貫徹策略性採購的原則長遠為市民提供更加全面、優質的醫療健康服務。

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