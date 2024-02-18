消息：深圳和睦家醫院及中山大學第一醫院納醫療券大灣區試點計劃

2023年公布的施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約5間醫療機構作試點。醫務衞生局明早（18日，星期一）將舉行記者會，介紹相關計劃。



據了解，新增的醫療機構，包括由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣投資的深圳和睦家醫院、以及中山大學附屬第一醫院。



政府周一上午公布上榜醫療機構名單

特首李家超在2023年施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，今年會擴大適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，目標先增加約五間醫療機構作為試點，當中不限於三甲醫院，更涵蓋深圳個別的牙科診所。政府明早舉行記者會，介紹相關計劃。

梁錦松去年稱和睦家醫院會研究加入

據了解，新的醫療機構暫有兩間，為深圳和睦家醫院及中山大學附屬第一醫院。其中深圳和睦家醫院由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣投資。

梁錦松去年在訪問時曾提到，和睦家醫院走高端路線，派駐香港醫生團隊北上應診，主打以本港及國際化的管理模式，費用則收取本港私院五折至八折的服務價格，以吸引大灣區及本港居民。他去年11月表示會待檢視政府要求中的細節，「究竟怎樣才能提供服務，安排又是怎樣，要和同事研究後再決定。」

「深圳和睦家醫院」項目投資額為30億元。

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香港大學深圳醫院2015年成試點計劃 2019年中恆常化

在現時的長者醫療券計劃下，年滿65歲並持有效香港身份證、或豁免證明書的長者，每年可獲發2,000元的醫療券，醫療券累積金額上限為8,000元。

翻查資料，相關計劃始於2009年至2011年以試驗形式推行的醫療券計劃，至2012年才恆常化。及後在2015年，政府再推出香港大學深圳醫院試點計劃，冀方便在內地定居的香港長者在深圳獲得所需的醫療服務，相關計劃在2019年6月恆常化。

合資格的長者現時可使用醫療券，支付香港大學深圳醫院指定科室、以及該院屬下華為荔枝苑社區健康服務中心所提供的門診醫療護理服務費用。

醫療券目前只適用於港大深圳醫院或屬下的指定健康服務中心。（資料圖片／盧翊銘攝）

合資格長者只需出示香港身份證即可用

參考香港大學深圳醫院計劃，合資格長者在該醫院使用醫療券的方法很簡單，醫療券是透過電子平台發放和使用，毋須預先登記、領取或攜帶，長者只需在醫院的收費處出示有效香港身份證或豁免證明書，並示意要使用醫療券支付當天在指定科室／健康服務中心接受的醫療護理服務的費用。

醫院／指定健康服務中心便會為長者申報使用醫療券，有關戶口內的醫療券使用記錄亦會即時更新。在完成申報後，醫院／指定的健康服務中心亦會給長者一份印有其醫療券戶口餘額的記錄，以供保存。

以人民幣結算 換算率每月調整

值得留意的是，醫療券是以港幣計算，然而，長者使用港大深圳醫院或華為荔枝苑社區健康服務中心的醫療護理服務費用，需以人民幣結算，因此，港府會訂出相關換算率，並每月作調整。

港府會以香港銀行公會於上一個月最後第八個工作天起、至最後第四個工作天，五天內人民幣兌港元的買入價及賣出價的平均價，並以四捨五入方式取至小數點後三個位，訂為換算率。

例如診症當日，換算率為1:1.127，合資格長者於港大深圳醫院使用醫療護理服務，需付人民幣200元，如以醫療券支付全數，其醫療券戶口會被扣除港幣225元（人民幣200元 x 換算率1.127 = 港幣225.4元）。