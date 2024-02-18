海港城直擊｜張宇人指店員多過客　顧客：餐廳不用等、停車場位多

農曆新年假過後首個周日（18日），位於尖沙咀海港城的海運大廈，晚上8時後沒有熙來攘往，食肆及店舖未有出現店員多過顧客局面。不過有顧客表示，以往要等候1小時的餐廳，今晚可以直接進入，停車場空位比平時多，認為主要原因是不少人北上，令商場人流變少。



海港城海運大廈靠近碼頭位置人流較少

立法會飲食界議員張宇人日前表示，年三十晚（9日）海運大廈店舖店員比顧客多，「可能我年卅晚甚少在海運大廈進餐，走了半層樓，全部的店舖客人不夠員工多，所有店舖都沒有客，只有食肆有客，雪糕店飲品店都沒有足夠客人，十分可怕，海運停車場有三成空位。」

記者今晚（18日）約8時到海運大廈視察，晚上地下層人流較多，大部份餐廳不用等位就可進入，餐廳內亦有不少食客，不過靠近碼頭位置人流較少。

市民：平時要等候一小時餐廳，今晚直入

顧客彭小姐表示，今日海運大廈人流比平日少，停車場空位比平時多；平時要等候一小時的餐廳，今晚無需排隊。她認為自去年通關之後，不少市民在農曆新年期間北上探親，因此人流的確會比平時少。她指海運大廈消費比較高，如果派現金券相信會吸引一定人流。

顧客陳先生：一個半個場就反映唔到啲咩

另一顧客陳先生表示，最近海運大廈人流的確比較少，認為與北上熱潮有關。他指，新年期間不少市民北上，訪港旅客亦不多，他形容商場「比較鬆動」。他表示，自己亦不時會回內地遊行，「佢哋心態係客人為先，呢度心態係，無所謂啦，你食唔食都得。」

不過他表示，以前海運大廈為香港地標，近年香港多了不少地標，只有一個商場較靜不代表香港人流變少，「一個半個場就反映唔到啲咩，如果全部場都係咁就要正視呢個問題。」