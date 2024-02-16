海港城美食廣場結業　2.19最後營業　City Super：感謝22年裏支持

有22年歷史、由City Super集團營運的尖沙咀海港城美食廣場cookedDeli（美食廣場 - 海港城店）是不少80後集體回憶，然而，這廣場也難逃「歲月神偷」光顧。City Super集團公布由於租約期滿， cookedDeli最後營業日為下周一（19日），City Super在貼文中衷心感謝大家一直以來支持，又稱深感榮幸在過去22年裏能夠以中西特色佳餚及舒適環境伴「您」度過無數歡樂用膳時光，有網民回應稱：「回憶滿載，何日君再來？」



City Super集團在官方Facebook宣布cookedDeli（美食廣場 - 海港城店）結業。（city'super official page）

網民形容「充滿回憶」嘆「何日君再來」

City Super集團在官方Facebook宣布cookedDeli（美食廣場 - 海港城店）結業消息，貼文惹來逾百個「喊喊」，有網民在貼文留言形容是「充滿回憶嘅地方」，亦有人稱「回憶滿載，何日君再來？」

City Super稱因租約期滿：榮幸伴您度過無數歡樂用膳時光

City Super集團表示，由於租約期滿， cookedDeli（美食廣場 - 海港城店）最後營業日為下周一。集團感謝公眾一直以來的支持：「我們深感榮幸在過去的 22 年裡，能夠以中西特色佳餚及舒適環境伴您度過無數歡樂的用膳時光」。據City Super網頁資料顯示，目前集團旗下同類美食廣場僅餘銅鑼灣時代廣場的Amazing Food Hall。