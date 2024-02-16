海港城美食廣場2.19結業　食客嘆身邊事物消失：失去咗先會珍惜

City super旗下的尖沙咀海港城美食廣場cookedDeli因租約期滿，下周一（19日）是最後營業日。有食客就表示，平日其實甚少在此吃飯，惟得悉結業消息後特意前來，慨嘆近年身邊事物慢慢消失，「見佢執呀嘛，人都係咁樣㗎啦，失去咗先會試下珍惜」。



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City Super昨日（16日）於社交媒體公布結業消息，貼文引來不少網民討論。cookedDeli美食廣場營運至今長達22年，是不少80後的集體回憶，更有網民於貼文下留言「回憶滿載，何日君可來？」

記者今日（16日）下午1時半到場觀察，美食廣場大多以遊客為主，不過都有部分打工仔正在等位。

食客嘆可惜：近年不少事物慢慢消失

在海港城附近工作的何先生指，透過社交媒體得悉cookedDeli將於下周結業，平日甚少在此食飯的他今日特意前來，又稱「人都係咁樣㗎啦，失去咗先會珍惜，咁咪嚟食下囉！」

他坦言，「嘢食麻麻哋，價錢（相對其他餐廳）貴啲⋯⋯但點解會嚟食，咪就係因為佢執囉。」他又感嘆近年身邊事物慢慢消失，如小時候光顧的店舖、甚至身邊朋友都離開，因而感到可惜，希望大家把握現有事物，「無嘅，時間會一路一路過去，呢啲嘢都會Keep住發生。」

而陳先生和吳小姐並非在附近上班，不過剛好在附近睇醫生，又得悉美食廣場將結業，就特意選擇到此食飯。陳先生表示，得悉結業後，「就喺到食埋最後一次嘅lunch。」他們皆認為，以美食廣場而言，cookedDeli的食物算不錯，有其他地方較少見的店舖，「之前好似都唔見門巿有呢間舖（富久保）。」

而曾在附近上班的吳小姐，對結業消息感到可惜，認為尖沙咀的食物價格都較為昂貴，「如果冇咗Food court，喺到返工嘅人要揀平啲嘅嘢就難啲⋯⋯要另覓一個地方都麻煩。」價格方面，她就指要視乎不同餐廳、食物，外面多數70至80元，而美食廣場則可能便宜十多元。

上班族：少咗個地方食飯

另一位在附近上班的張小姐就表示，是因為朋友之間分享而得悉美食廣場即將結業。她形容cookedDeli的位置及食物選擇較多，不過價錢就與其他餐廳沒有相差太多。她表示，「我地琴日知（結業消息），今日就過嚟食，我地驚星期一好多人。」她表示，會再觀察是否星期一再來。

而她亦指，一星期大約會在此吃1、2次午餐，美食廣場結業後將「少咗個地方食飯」，或會到佐敦尋覓其他食物。

陳小姐也表示，平時沒有刻意選擇到cookedDeli食飯，不過「喺附近返工嘅，唔係食呢間都係食嗰間㗎啦。」一星期大約會在此食一次。

她認為結業後雖然少一個地方食飯，但都會期「會期待佢開咩啦，最好開另一個food court啦⋯⋯如果唔係就可惜少一個選擇。」今日她亦與同事食飯後特意到此買飲品，稱「就嚟都冇得買啦嘛！」