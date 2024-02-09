黎智英案｜陳沛敏稱當時已知訴求無法落實　對仍堅持的人感佩服

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（9日）踏入第27天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供，並指2020年新冠肺炎流入香港，黎認為中國政府隱瞞疫情源頭，指黎曾指示若有相關新聞，如外國政府或科學家等，質疑中國隱瞞疫情，《蘋果》要「做大」篇幅，另會用「武漢肺炎」一詞。



控方又引述黎曾在其專欄指：「我們可以堅持下去的，正如陳沛敏說，是我們明知不可為而為的氣魄。」陳稱黎指當時社會運動已平息，但仍有人願爭取訴求。陳說：「其實去到嗰個時刻都知道嗰樣嘢唔會落實到啦，對嗰啲人嘅堅持，我係佩服嘅。」



陳沛敏稱運動平息後，仍有人會出來爭取五大訴求，當時已知無法落實，但對仍堅持的人感佩服。(梁鵬威攝)

建議評論版可找端立場或眾的作者撰稿

陳沛敏昨日作供時，控方展示其中一次「飯盒會」會議紀錄，當中提及「週末評論版可嘗試找端（端傳媒）、立場（立場新聞）、眾（眾新聞）的一些寫得好的作者撰稿」。控方今問及該三間傳媒的報道角度，陳指端傳媒較多兩岸三地的新聞，立場當時亦經常直播示威活動，概括而言，三間媒體取態比較「liberal（開放）」，譬如立場當時經常報道示威活動，比較支持自由民主及關注人權問題。

黎在飯盒會給好多意見

會議紀錄另一要項「大新聞可促動不同專題，如送中議題、上市公司賣樓、被送中的商界」，陳指當時黎希望推動報紙「雜誌化」，不想只侷限於日常新聞，因此不同部組構思專題報道，包括黎平時關注的題目，要項提及的部份題目「有出到街」。她又指每次「飯盒會」都會跟進上一次會議的要點，會議由張劍虹主持，「黎生都會就住每一樣嘢都會比好多意見」。

陳指黎來來去去都談類似觀點

控方展示黎於2020年1月19日發布的專欄文章〈絕對制裁 習近平哪來自信？〉問陳有多常看黎的專欄文章。陳稱若她看到黎的文章在報紙出現，便會「快䁽」標題或者內容。被追問原因時，她笑言：「因為佢啲立場都耳熟能詳，同埋佢可能講嚟講去都係類似個啲觀點囉。」

陳沛敏指黎智英認為中國政府隱瞞疫情，並指示若有外國政府或科學家提出這類觀點要「做大」。

黎質疑中國隱瞞疫情

及至2020年1月尾，新冠疫情爆發，陳憶述《蘋果》會沿疫情源頭、病毒爆發情況及最新的醫學發現等角度報道新聞，並會使用「武漢肺炎」一詞，著重報道病毒源頭，是因當時外界質疑中國隱瞞疫情，這亦是黎當時保持的看法。

指示若有外國質疑中國隱瞞要做大篇幅

控方引述黎於同年2月初的專欄文章〈武漢瘟疫 中共喪鐘〉，當中提及「謊言泛濫真相」，陳確認黎曾在「飯盒會」表達相類的看法，這亦對《蘋果》的編採有影響，例如若有外國政府、科學家或醫學家質疑中國隱瞞疫情，他們報道時便會「做大」篇幅。

陳亦曾向黎發送台灣《蘋果》報道〈武漢肺炎疫情爆發 中共官媒：世界欠中國一個感謝〉的連結，因她認為該篇文章「好似回應緊」黎的觀點，不過她補充指台蘋雖同樣使用「武漢肺炎」一詞，但台蘋屬獨立於港蘋編採。

陳沛敏又指，《蘋果》在報道疫情新聞時，都會用「武漢肺炎」一詞。（Getty Images／視覺中國）

報道有用新疆作類比

控方引述《蘋果》於2020年3月報道〈鄧炳強學新疆鐵腕壓抗爭〉，陳指報道見報前一日休假，但她理解報道講述時任警務處處長想用《反恐條例》檢控香港一些爆炸品案件，情況猶如內地新疆處理的爆炸品案。她又指，香港與內地亦有文化差異，正如新疆跟漢族文化一樣，當時新疆出現反共聲音，中國政府會對付新疆的恐怖活動，因此報道將香港及新疆類比。

陳承認對仍堅持的人感佩服

此外，控方引述黎於2020年4月的專欄文章〈專橫暴政打壓 我們氣魄不滅〉，末端提及：「我們可以堅持下去的，正如陳沛敏說，是我們明知不可為而為的氣魄。香港人，我們唯一要害怕的就是恐懼。」陳相信黎當時是在引述自己的專欄文章，但不記得當時的語境為何。她估計自己會有這種看法，是因當時運動已經平息，但仍有人會站出來爭取普選或五大訴求，「其實去到嗰個時刻都知道個樣嘢唔會落實到啦⋯對嗰啲人嘅堅持，我係佩服嘅。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022