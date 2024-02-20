黎智英案｜馮睎乾專欄提議蘋果推英文版　黎向下屬發訊息：諗得過

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（20日）踏入第29天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供，談及黎智英在2020年建議推出《蘋果》英文版的經過。她提到黎有次向她引述專欄作家馮睎乾在文章提到，《蘋果》可推英文版，以打破《南華早報》的壟斷，黎便在群組發訊息稱：「諗得過」。之後黎與其他編採人員討論可如何運作，如應有甚麼內容等。她曾建議找人為英文版寫評論，總編輯羅偉光則建認找港台記者唐若韞，及《學苑》前總編輯梁繼平等。她指黎想藉英文版獲得美國社會支持，這是其目的之一，並期望若《蘋果》受到打壓，美國會出言譴責，或採取制裁類行動。



陳沛敏指，黎智英看過馮睎乾在專欄提及設英文版後，在群組發訊息稱：「諗得過」。(資料圖片)

提議推英文版打破南華早報壟斷

庭上透露，黎智英曾在相關的群組中說，《蘋果》專欄作家馮睎乾提議推出英譯新聞「諗得過」。陳指當時馮睎乾曾在其專欄文章〈不撐蘋果的一百萬人〉中提到，香港英文主流媒體只剩《南華早報》，認為《蘋果》可推英文版，打破這個壟斷。控方引述該文章提到，《蘋果》「救亡」須從「八卦式公義」及「國際文宣線」兩方面「增值」，並問後者是否《蘋果》推英文版的目的。

陳最關心實體版需否刊登英文內容

陳同意應是沿這個方向，並指推英文版是為吸引國際關注香港發生的事，黎認為若有國際讀者對《蘋果》有「保護作用」。她最初關心實體版需否刊登英文版內容，但黎認為不需要，因為報紙只在香港發行，「好難去到外國」，加上英文版內容是將電子版中文內容譯成英文，故實體版對英文版的參與程度不大。

蘋果日報總編輯羅偉光曾提議找年輕人寫英文評論。(資料圖片)

羅偉光提議訪問唐若韞及梁繼平

控方另引述「動新聞」總監張志偉曾在Whatsapp群組稱：「我們最終目標是打國際線。」陳指她理解這是黎想做到的效果。總編輯羅偉光亦在群組提議，可聯繫一些年輕人撰寫英文評論，如曾因訪問世衛總幹事時問及台灣會籍而受爭議的港台記者唐若韞、港大《學苑》前總編輯梁繼平等。

此外黎表示會叫Mark處理發放英文版的方法及渠道，陳確認Mark應是Mark Simon，估計是因Mark Simon有時會代黎接受外媒訪問，故對外媒比較熟悉，黎才會這樣說。

陳建認直接請人撰寫英文評論

陳曾在群組問，除了翻譯文章，可否直接請人撰寫英文評論文章。她在庭上解釋指，當時認為既然都要聘請翻譯，為何不找英文母語的人撰寫文章，而且倘若英文版對象包括外國讀者，那便可考慮刊登為他們「度身定做（tailor-made）」的文章，「因為我唔覺得我哋實體報紙來講，要去遷就英文版嗰個口味囉。」

期望若蘋果受打壓美國會讉責或制裁

黎曾在群組表示，若美國時任副總統彭斯訂閱《蘋果》，他們將會得到很大支持。陳理解黎意思是如果彭斯成為讀者，將令英文版知名度大增，並獲美國社會支持，倘若《蘋果》受到打壓，美國可能會出言譴責或者採取制裁類的行動。

陳沛敏指黎智英當時希望美國時任副總統彭斯訂閱蘋果的英文版。 REUTERS/Steve Marcus

想獲外國領袖支持是成立英文版的目的

黎又指「獲得外國領袖的訂閱等於取得他們的支持」，陳認為這是成立英文版的其中一個目的，因黎覺得若外國領導人都訂閱《蘋果》，代表他們表態支持自己和《蘋果》。

英文版報道中國新聞會比較批判

至於黎另一段訊息稱英文版只需集中報道「偏黃」陣營的觀點，毋須中立持平。陳指這並非平衡觀點，亦相信英文版專注《蘋果》這個觀點，報道中國新聞時「對中國比較批判啲」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022