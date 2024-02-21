23條｜警察員佐級協會稱迎來新挑戰　指妥善回應調薪可增執法信心

警察員佐級協會主席林志偉今日（21日）表示，《基本法》23條立法刻不容緩。他認為在23條立法後，警隊及其他紀律部隊都會迎來新挑戰，政府在薪酬檢討上，需要有「妥善回應」，才會加強執法部門落實工作信心。



林志偉：23條是可依靠「救生繩」

協會今舉行新春團拜，林志偉致辭時表示，踏入龍年收到大禮物，就是23條立法，在經歷2019年後，社會意識到國安重要性，有需要堵塞漏洞，23條立法刻不容緩。

他指雖然香港現時「由治及興」，但可預期前路多障礙有挑戰，23條立法是一條可依靠的「救生繩」，可以抵禦威脅及攻擊，幫助抵達目的地，相信23條立法後，國安保障完善，可以聚焦經濟發展，提升香港競爭力經。

林志偉又提到，公務員每年薪酬檢討時，會有人說三道四，暗指公務員薪酬是政府沉重財政壓力元兇，「刻意令公社會人士對我們的薪酬調整產生不良看法的言論嗤之以鼻，因為我相信公道自在人心。」

他又稱，在23條立法後，警隊及其他部隊有新工作及挑戰，政府在薪酬上的妥善回應，會加強執法部門落實工作信心。

梁振英：希望再無「警嫂」需牽掛

警察員佐級協會首席永遠名譽會長梁振英就指，疫情及2019年對警隊帶來額外挑戰，所面對的困難難以形容，當年有些「警嫂」聯絡他，表達對前線人員的牽掛，傾訴心聲，他與太太曾和她們吃過飯，希望這些日子「一去不返」。

協會創會會長譚惠珠表示，23條立法後，如為香港帶來猛烈太陽，天朗氣晴，香港可以集中精神拼經濟，尤如細胞磨擦，帶來熱力動力。