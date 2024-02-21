23條立法｜公共醫療設施曾受破壞　范鴻齡：保市民健康、刻不容緩

醫院管理局今日（21日）表態，全力支持政府就《基本法》23條的立法建議。醫管局主席范鴻齡指，本港的公共醫療設施曾被破壞、醫療服務曾遭受干擾，對公共醫療運作構成重大風險。因此，23條立法實在刻不容緩，只有設立一套堅實的法律制度和執行機制，才可以好好保護香港市民的健康。



醫院管理局主席范鴻齡指23條立法刻不容緩。（梁鵬威攝）

醫管局發聲明指，已向保安局就《基本法》23條立法提交建議，並表明全力支持政府的本地立法工作，以完善維護國家安全的法律制度和執行機制。主席范鴻齡說，啓動立法程序，是對國家的憲制責任，盡早完成立法，可盡早堵塞國家安全的缺口、減少國家安全的風險。完成立法後，香港可以凝聚精力全面拼經濟、惠民生、謀發展，同心協力保障香港的長期繁榮穩定和市民的福祉。香港為《基本法》23條的立法是正確的方向。

他又指，公共醫療系統和設施對保護香港市民健康至關重要，亦是保障香港長期繁榮穩定的重要一環。過去，本港公共醫療設施曾被破壞、醫療服務亦曾遭受干擾，對公共醫療運作構成重大風險。因此，就23條立法實在刻不容緩，只有設立一套堅實的法律制度和執行機制，才可以好好保護香港市民的健康。

范鴻齡建議，政府繼續加強解說，令市民更清晰明白23條立法的重要性和關鍵內容。他亦呼籲市民，尤其是專業醫護人員，把握機會集思廣益，向保安局提交意見，支持盡快完成立法工作，讓香港重回正軌，在不同領域再次重現光芒，繼續保持繁榮穩定。