23條立法｜鄧炳強：23條法案將推出　料「走佬」人士會繼續抹黑

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法等議題，保安局局長鄧炳強在會後表示，留意到市民較關注煽動意圖罪、國家秘密及境外干預罪，重申不會因為批評政府就違法，罪行是針對煽動、挑撥性的言語，如果基於事實作正當批評，是不會違法。他又說，政府會在不久的將來推出23條法案，相信已「走佬」到外國的港人會抹黑23條立法工作，「應變反駁隊」會繼續向市民講出真相。



張國鈞、鄧炳強等官員出席前廳交流會討論23條立法

前廳交流會討論議題包括《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施，出席的官員包括律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業、商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題。律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業、商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會後見記者。（夏家朗攝）

鄧炳強：不會批評一下政府就犯法 23條法案將推出

鄧炳強在會後表示，一直在檢視和分析諮詢期內收集的意見，過去出席解說會人士最主要關注煽動意圖罪、竊取國家秘密罪和境外干預罪。他重申不會批評一下政府就犯法，因為現時已有的煽動意圖罪針對煽動挑撥的言語，只要是基於事實和正當的批評就不會違法。至於竊取國家秘密罪，是有三大犯罪元素，包括無合理權限下透露、相當可能危害國家安全等，另外亦要證明有意圖才會違法，所以市民一般做研究分析而得出結論，是不會違法。至於境外干預罪，他指要配合境外勢力、以不當行動達到干預效果，例如影響選舉運作等，一般和外國團體交流是不會違法。

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題。律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業、商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會後見記者。（夏家朗攝）

鄧炳強：不久的將來推出23條法案

鄧炳強說，政府會在不久的將來推出23條法案，相信屆時一些外部勢力或已「走佬」到外國的港人，會抹黑23條立法工作，「應變反駁隊」會繼續向市民講出真相，強調立法是為了保護市民安全。

立法會今天（21日）舉行前廳交流會，討論《基本法》23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題。律政司副司長張國鈞、保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業、商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂在會後見記者。（夏家朗攝）

張國鈞：23條立法諮詢期快完結 希望市民把握時間

張國鈞在會後表示，樂見約有60名議員參與前廳交流會，形容討論氣氛坦誠，議員除了表達意見外，亦轉達社會不同界別所收集的意見。他提醒23條立法諮詢期快完結，希望市民把握時間提出意見，以完善維護國家安全制度。