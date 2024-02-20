拆局｜夏寶龍為23條立法來港？　李家超回應揭示另有目標

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍周四（22日）來港視察6天，是他去年4月來港視察後，不足一年內兩度來港。適值本港就《基本法》23條立法諮詢進入最後階段，外界估計他此行主要聽取23條立法的意見。不過，今次的23條立法，在本港社會普遍已認同有必要，且獲立法會順利通過應毫無懸念，夏寶龍真的必須為23條立法專程來港聽意見？



其實，特首李家超今早（20日）出席行政會議前回應有關夏寶龍來港的提問時，早暗藏玄機，揭示了夏主任此行的真正目標：重視香港發展經濟、改善民生。



夏寶龍（廖雁雄攝）

政府就《基本法》23條立法的諮詢期於下周三（28日）結束。據了解，夏寶龍本周四（22日）來港逗留至27日，即諮詢期結束前一天離港。因此，外界普遍解讀他此行為23條立法聽意見。

李家超在今日（20日）行會前回應記者提問，揭示夏寶龍訪港目的（鄭子峰攝）

行政長官李家超今早出席行會前，被問到港澳辦主任夏寶龍是否本周四起訪港六天？訪港期間，會安排主任會見甚麼人？主任是否想親自了解政府就第23條立法的情況？

李家超回應揭示夏寶龍香港行真正目標

李家超雖然無正面回應夏寶龍來港的消息，只表示若有中央與特區政府官員的活動，當局會適時作公布。不過，李家超回應的上文下理，已可見夏寶龍此行的真正目標。

中央官員一直非常關心和了解香港。我兩次到北京述職時，無論是習近平主席或其他中央官員，都多次強調非常重視香港發展經濟、改善民生。在這方面，我與中央官員的溝通是非常暢順，亦會不時向中央匯報香港在經濟發展和民生方面的措施。 行政長官李家超

消息人士向《香港01》確認，特首的回應說明夏主任此行重點不在就23條立法聽意見，而在於本港發展經濟和改善民生。

消息人士解釋，當然，23條立法也與此兩點有密不可分的關係，可以為本港經濟發展帶來穩定基礎，經濟發展自然也帶動民生的改善，但記者的提問雖以23條立法為前提，但李家超在涉及夏主任來港的回應當中，完全沒有提過23條立法等字眼。

▼2023年12月22日 夏寶龍出席全國港澳研究會十周年活動發表重要講話 ▼



夏寶龍指香港各界要有大局觀（港澳辦網站圖片）

夏寶龍周四開始的香港行，將著重本港發展經濟與改善民生兩大目標，其實與他不足兩個月前、即去年12月本港區議會選舉後，他於冬至當日出席全國港澳研究會成立十周年活動上的發表題為《以實際行動詮釋愛國愛港 奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章》為題的重要講話，有著密不可分關係。

他當時便對本港不同階層提出非常明確和針對性希望，指明在「愛國者治港」的政治制度已成形和有堅實保障後，接下來要看愛國者們在新形勢下如何展現治港能力。

夏寶龍把各治港體系皆叮囑一遍，強調各方也要擔負起責任來，以實際行動應考，做出成績，又強調「大我」的重要性，呼籲要用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港。各階層、各界别、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，全力支持行政長官和特别行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變爲生動現實。

他當時又重提國家主席習近平2022年7月1日在港發表有關「破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題」。

夏寶龍當時的發言正為香港社會未來發展指明路向。

劉兆佳指夏寶龍作為國家領導人，來港肯定不為單一目的（盧翊銘攝）

劉兆佳：料關注經濟、民生與財政困難

全國港澳研究會顧問劉兆佳為《香港01》分析時，也認同以夏主任作為國家領導人的身分，肯定不會只為爲單一事項而來，應該是要通過第一手資料的收集，全盤掌握特區狀況，特別是特區政府施政的成效，爲中央制定對港和惠港政策提供科學依據。

他續指，夏主任應會關注香港的經濟、民生和財政困難，除聽取特區政府的報告和應對策略外，估計也會提出中央的意見和建議，確保香港在艱難時刻仍能做好維護國家安全、保障香港治安和推動香港發展與融入國家發展大局。

政府開源節流 同時要顧及弱勢族群

至於是否同時要為香港落實習主席「破除利益固化藩籬」的進程把脈，劉兆佳認為此事牽涉到特區政府在開源節流時，要能更好地協調好各方面的利益和照顧弱勢族群的需要。他又指，有能力的人應該展示更大的社會責任感和作出更大的承擔。

會就23條表達中央立場 駁斥敵對勢力批評

劉兆佳又預計，夏主任來港或會就對23條立法表達中央的立場和駁斥來自敵對勢力的批評，將會更有利於釋除各方面特別是外商的疑慮和質疑，對穩定乃至優化香港的投資環境有利。