衝擊立法會｜王宗堯求情稱仍會真誠助人　望香港走得更好更遠

藝人王宗堯在2019年7月1日示威者衝擊及破壞立法會大樓時，曾身處現場，早前被裁定暴動罪成，他與另7名被告，今（21日）在西九龍法院（暫代區院）求情。王的律師向法庭呈上包括由英華書院前校長、太平紳士許智銘、音樂人陳詩慧等人撰寫的17封求情信，內容提及王雖然家境不俗，但為人敦厚，亦富同情心。王自撰的求情信亦稱：「仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人」，又寄語香港：「會走得更好，會走得更遠」。



法庭今處理求情的8名被告包括：何俊諺（30歲，運輸工人）、潘浩超(34歲）、王宗堯（40歲，藝人）、劉穎匡（30歲）、吳志勇（26歲）、范俊文（31歲）、林錦均（25歲）及鄒家成（26歲）。其中潘浩超、劉穎匡、鄒家成及范俊文，早前承認一項暴動罪。王宗堯和吳志勇則承認了逗留會議廳範圍罪，經審訊後與何俊諺、林錦均一同被裁定暴動罪成。

辯方指王未有參與破壞行為

王宗堯今身穿軍綠色風衣出庭應訊，精神尚可，開庭時不時望向旁聽席。資深大律師駱應淦為他求情時指，王是演藝界藝人，背景良好並剛結婚。王在現場出現，雖有鼓勵成份，但他未參與極端暴力，僅逗留數分鐘，沒有破壞行為。

疫情時曾自掏腰包買物資助人

辯方其後呈上17封求情信，分別由王的新婚妻子、太平紳士許智銘、音樂人陳詩慧、英華書院前校長等撰寫。他們分別指王自小家境不俗，但為人敦厚、富有同情心、熱愛和平，疫情時曾自掏腰包購買防疫物資予香港市民及非洲人民。

藝人王宗堯求情時透露剛與妻子結婚，亦感激困難時遇上她。

演藝事業要停頓下來

王自撰的求情信則提及，他過去一直將表演視為終身事業，但他的人生卻於40歲時停頓了下來，要離開其由12歲開始接觸的工作。王另感激能在其最困難的時候遇上妻子，並得到家人的包容、陪伴和理解。同時，王亦擔心他日後未能好好照顧年紀漸大的父母，自覺「愧對了他們栽培同愛育之恩」。

仍然會懷著真誠的心去幫助人

王最後在信中稱：「我相信，無論這次的刑期有多重，在負上這次社會責任之後，我仍然會懷著一顆最真誠心，去幫助社會上有需要幫助的人」，寄語香港「會走得更好，會走得更遠」。

控方指2019年7月1日立法會被破壞後，其維修費高達3600萬。(詳看下圖)

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辯方指何非始作俑者

辯方為何俊諺補充求情指，雖然相關報告不建議判處何醫院令，但望法庭考慮到他確實有精神病，但案中的參與程度較低，非始作俑者，酌情予以輕判；范俊文一方則指，他在還押前後均有持續進修，是一名上進、正面的人。此外，范亦十分有愛心及關心身邊的人，過去9年均有捐款給紅十字會。

鄒家成等3被告求情押後

劉穎匡、鄒家成、潘浩超亦原定於今日處理求情，惟法庭欲進一步了解他們的背景情況，故將3人的求情再押後至3月6日進行，以待索取背景報告。其他已求情被告的案件則押後至3月16日判刑。

案件編號：DCCC 606-610、1069/2020 及DCCC 259/2021