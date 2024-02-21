藥材商黃澤記「蜂房」含致癌黃曲霉毒素超標5倍　內地進口需回收

衞生署今日（21日）公布持牌中藥材批發商黃澤記有限公司一批中藥材「蜂房」（批次編號：230228），每千克樣本被驗出含44微克總黃曲霉毒素和30微克黃曲霉毒素B1，均超出香港中醫藥管理委員會中藥組制定的標準，分別3.4倍及5倍，該批次「蜂房」由黃澤記從內地進口香港。黃澤記願從市場收回，案件仍在調查中。



衞生署表示，在進行市場監測時，取得上述中藥材的樣本並進行化驗。政府化驗所的化驗結果顯示，每千克 「蜂房」藥材樣本含44微克總黃曲霉毒素和30微克黃曲霉毒素B1，均超出管委會中藥組制定的標準，即每千克上述中藥材含不多於10微克總黃曲霉毒素及5微克黃曲霉毒素B1。

初步調查顯示，上述批次的「蜂房」由黃澤記從內地進口香港，署方正追查有關中藥材的分銷情況。署方至今沒有接獲與使用上述中藥材有關的不良反應呈報，案件仍在調查中。黃澤記已設立熱線（2858 2168）接受市民查詢，署方會密切監察相關的收回情況。

根據《中醫藥條例》（第549章），「蜂房」屬附表2中藥材，為胡蜂科昆蟲果馬蜂、日本長腳胡蜂或異腹胡蜂的巢，其功能為攻毒殺蟲和祛風止痛。

衞生署發言人表示，黃曲霉毒素主要由黃曲霉菌、寄生曲霉菌及相關種類的霉菌產生的一組耐熱化合物。炎熱、潮濕及貯存不當等因素可助長霉菌滋生，導致受污染藥材含有大量黃曲霉毒素。署方建議業界對於易發霉的中藥材應嚴格控制貯存設施的溫濕度，而市民亦應將中藥材妥善存放在陰涼乾燥的地方。」

發言人補充，世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構已界定黃曲霉毒素會對人類致癌。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。