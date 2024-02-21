農曆新年｜急症室求診人次按年增27%　1032病人等太耐申特別退款

醫管局今日（21日）公布，農曆新年期間各公立醫院運作大致維持暢順，各項特別措施有助應對服務需求高峰，並減輕急症室服務負擔。 其中，針對公院急症室推行的特別退款安排已經結束，期間共接獲1,032名病人申請，醫管局正在處理，將透過郵寄支票或信用卡方式，向合資格者退回款項。



醫管局數據顯示，在2月9日至18日（年卅至年初九）期間，公院急症室共錄得超過53,200求診人次，較去年同期增幅約27%。每日首次求診人次介乎約4,000至約6,200，高峰集中在年初四（13日）及年初五（14日）。整體而言，次緊急及非緊急病人比例較往年下降。

醫管局指出，農曆新年期間各公立醫院運作大致維持暢順，各項特別措施有助應對服務需求高峰，並減輕急症室服務負擔。（夏家朗攝）

農曆新年期間推出的特別退款安排，容許在急症室登記後被分類為次緊急、非緊急的病人，如覺得等候期間太長可以退出，並在24小時內申請退款。2月9日至18日期間，各公院急症室共接獲1,032名病人的退款申請，佔總求診人次約1.9%，絕大部份屬病情穩定的病人。

發言人表示，特別退款安排的運作大致暢順，有關措施便利病情穩定及較輕微的病人更有彈性地選擇其他就診安排，例如選擇到其他私營醫療機構求診，從而起到疏導病人及減輕急症室壓力的作用，讓急症室可集中資源照顧有需要的病人。

至於普通科門診方面，診症名額使用率由年初一（10日）的約8成，上升至年初二（21日）至年初四（23日）的超過8成；中醫診所的使用率亦近8成。顯示局方於期間增加的服務量，有助應付市民需求。