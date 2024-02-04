勿讓市民及急症室醫護成為分級收費的犧牲品

公立醫院急症室可能加價，是最近醫學界的茶餘飯後話題。筆者投身急症科以來，急症室都是來者不拒，收費亦不因病情輕重而有差異；若日後真如局長所言，按病情來分級收費，醫護人員如何說服病人，「你的症狀太輕微了，所以診金較高，更要等久點」﹖未觀其症先斷其數，非智者所為。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

醫院管理局根據機制，定期檢討急症室收費。2002年，公立醫院急症室免費時代終結，「加價」至100元，當時的政府和今天一樣，打著「防止濫用」的旗號。2017年，急症室費用由100元加至180元，政府說要拉近私營市場收費差距，這個理由曾引發軒然大波，只是經濟環境未算水深火熱，一段時間後社會又消化了加幅。

上兩次加價的方式都是一視同仁，為何在疫情後，市民經濟壓力最大之時，研究分級收費﹖這種收費模式其實與「會員制」有點相似——但「會員制」是付得越多，益處越多，時間成本亦更低。而次緊急和非緊急的收費較高昂，時間成本反而付得最多。對一般市民而言，未必即時理解其利弊，但當身在其中成為一名用家，一定會有切膚之痛。

更重要的是，急症室的診症流程是先到登記處核對身份並付款，後等分流站護士觀察情況、量度血壓脈搏、體溫、血氧飽和度等，決定病者屬於分流級別一至五級。如果按類別收費，現行制度下，醫護變成了醫療價格的決定者，顯然超出原有的醫務職責範圍。試想像分流站護士對你說，「你只是發燒，症狀輕微，並不緊急，收費會較高，付款後坐低還要等久一點才見醫生吧。」你有何感覺﹖ 相反，分流站護士可能有更多機會接受惡意批評及對待，長遠會影響醫護工作的士氣。

筆者認為解決急症室「迫爆」問題的鑰匙，依然是基層醫療的不足。（資料圖片）

你很可能會說，「我發燒很辛苦，見不到醫生，怎知我病得多重﹖」沒錯，急症室每日都有很多病人，抵院時維生指數正常，或是頭痛、暈眩等看似沒有生命危險的症狀，但其實可能是「小中風」、腦炎或腦膜炎，也有即時的醫療需要，只是分流站護士單憑簡單病史及當刻較穩定的維生指數，分秒之間確實難以準確細分看。把診症流程改改，先治療後付款可以了吧？可是，要求自行到急症室的病人先付款，其中一個目的是杜絕病人接受治理後，以各種理由「拖數」——至今，醫管局每年仍有數以百萬元計的壞帳無法收回，加上追討欠款的開支也達每年百萬計。假如重劃登記、收費、分流、診症的整套流程，恐怕得不償失，更有機會製造混亂。

解決急症室「迫爆」問題的鑰匙，依然是基層醫療的不足。要說急症室加價，部份市民就會轉向基層醫療網絡，顯然本末倒置。為什麼有些人發燒、頭暈、骨痛，都寧願在急症室等多個小時？皆因日間中心預約名額少、夜診不足、假日開診的診所亦少、能盡快照X光或化驗的地方就更加寥寥可數。即使轉介至私營醫療中心看症及照X光的費用相差大，部份市民未必能負擔。所以他們寧願付出時間的成本，已是一種懲罰。

假如不想市民小病小痛就去醫院，應先加強其他層面的醫療配套，後談加價。硬是迫走想求醫的升斗市民，叫他們寧願亂估病情，在藥房買成藥了事，後果隨時更嚴重，有機會再談。

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