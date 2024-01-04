小巴外勞司機｜6人考試4人「肥」　業界料與兩地考牌文化不同有關

運輸業輸入勞工計劃引入1,700名小巴及客車司機，去年7月接受申請。運輸署指，截至1月3日，約30名輸入公共小巴司機已抵達香港，並正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。



有業界指，六名輸入公共小巴司機參加駕駛考試僅約兩人合格，認為與兩地考牌文化不同有關，例如香港駕駛考試會要求駕駛者回頭察看後方盲點的動作要明顯，建議加強考牌知識培訓，相信有助他們合格。



就運輸業輸入勞工計劃，在公共小巴／客車行業的部份，運輸署指，截至1月3日約有30名輸入公共小巴司機已抵達香港，並正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。就輸入公共小巴司機參加駕駛考試的合格率，《 香港01》正向運輸署查詢。

商會：香港駕駛考試要求「擰頭」察後方盲點動作要明顯

香港的士小巴商總會理事長周國強稱，據其了解輸入公共小巴司機參加駕駛考試的情況，是「六個有兩個」合格。被問到原因，他指輸入公共小巴司機不了解香港的考牌要求，譬如香港駕駛考試會要求駕駛者回頭察看後方盲點的動作要明顯，他們或會在這些位置犯錯而不合格。

他認為，現時輸入公共小巴司機參加駕駛考試的合格率，與兩地考牌文化不同有關，建議除了現時考牌前的實戰訓練外，也要加強考牌知識的培訓，相信有助輸入公共小巴司機更易合格。

2021年駕駛考試結果中，公共小型巴士計劃進行的考試數目有411個，在已進行的考試數目的287考試中，合格率僅有24%。（運輸署資料年報）

周國強也提到，以往他考小巴駕駛牌照時，合格率約7成，但現時因小巴司機薪酬低，且要承擔很多風險，願意入行的人不多，近來每年參加小巴駕駛考試的人已大大減少。

去年首5月小巴考試合格率僅16% 低於外勞司機合格率

翻查運輸署資料年報，在2021年駕駛考試結果中，公共小型巴士計劃進行的考試數目有411個，在已進行的考試數目的287考試中，合格率僅有24%。

運輸及物流局局長林世雄於2023年7月交予立法會的書面答覆中提到截至去年5月，輪候小型巴士駕駛考試路試的輪候人數為55人，而小型巴士駕駛考試合格率只有16%。

營辦商稱香港駕駛考試任何人標準一樣：識揸車唔代表考到

小巴營辦商謝卓余則表示，香港的駕駛考試一直有一個標準，任何人去應考，標準都一樣，並同樣指出兩地駕駛文化有差異，輸入公共小巴司機到港後要做很多準備功夫再去考試，他自言經常提醒旗下司機：「識揸車唔代表考到牌。」

業界冀考牌知識培訓 盡快安排不合格外勞司機補考

他提醒，應考小巴駕駛考試的人訓練時要認真聽講，認真練習，才有機會在考試中合格。他也提到，若輸入公共小巴司機在駕駛考試「肥佬」，希望能盡快安排在其後7日內補考，以便這班司機盡快投入工作。