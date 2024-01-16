小巴外勞司機｜工會指本地司機非人生活 斥花錢外聘卻不加人工
政府推出的運輸業輸入勞工計劃，運輸署早前表示，有約30名輸入公共小巴司機抵港，其中6人已參加小巴駕駛考試，僅兩人及格。汽車交通運輸業總工會今日（16日）表示，現時香港小巴司機的福利待遇差，政府寧願花費成本予外勞，「點解唔將本地工人收入提高？」。
工會：點解唔將本地工人收入提高？
汽車交通運輸業總工會公共小巴分會主任陳逢源表示，現時本地小巴司機薪金中位數為14,300元，但政府輸入外勞聘用外勞的成本達2至3萬元，更會為其支付考取小巴駕駛執照費用、提供員工宿舍、購買勞工保險等費用，反問政府為何不提高本地小巴司機的薪金。
他形容，現時本地小巴司機是「非人生活」，就如機械人般工作，在黃金時間更要「清場」後才可去廁所，福利及待遇差，期望政府可以立例保障工人權益，例如廢除墊底費、早更月薪不低於18,000元、夜更月薪不低於20,000元。
工會代表相信，在小巴行業改善前線司機的薪酬待遇和工作條件下，其成本也不會高於輸入外勞的開支，因而能在一定程度上改善現時人手不足，及從業人員老化的現象，使整個行業得以持續發展。
陸頌雄：外勞考試又唔合格，點解唔出多些人工？
工聯會立法會議員陸頌雄稱，外勞參加小巴駕駛考試僅有3分1合格，「運輸及物流局處理外勞、對業界嘅訴求，都只係得3分1嘅分數」，故工會對整體感到失望。他表示，現時有16萬人有小巴駕駛執照，惟小巴司機只有約8,000名，皆因「揸小巴搵唔到食」，工資中位數長期停滯於14,300元。
陸頌雄指，業界估計輸入勞工的小巴駕駛考試合格率低，是因為內地司機與香港的駕駛習慣不同，或「老司機」在路試期間體現了平時駕駛的不良習慣，因而未能通過路試。他續指，若小巴營辦商要請外勞，必須要做好培訓。
他又指，「業界搞盡腦汁，又要請外勞，外勞嚟到考試又唔合格，點解唔出多些少人工、點解唔做返好少少待遇？」他認為小巴業界要吸引人入行，絕不能維持現時14,300元工資中位數，更要多管齊下改善小巴業界的經營環境，他提出，小巴司機早更月薪應不低於18,000元、夜更月薪不低於20,000元；時薪制則早更不低於80元、夜更不低於90元，而這標準更是略低於專利巴士，同時亦應改善小巴司機的休息，用膳及假期安排。