22個月大女童染禽流感　醫生指病毒傳播可控　籲市民無須擔心

衞生防護中心昨日（21日）公布，正調查一宗人類感染甲型流感（H9）的個案，涉及一名22個月大女童。病人臨床診斷為禽流感，情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院醫院隔離病房接受進一步治療。



呼吸系統科專科醫生梁子超表示，甲型流感（H9）的病徵輕微，現時未見持續人傳人，認為市民無須憂慮。他續指，雖然不能夠排除未來持續傳播的可能性，但認為現時的科技及疫苗速度，加上防控足以控制病毒傳播。他亦提醒，市民不要接觸禽鳥，及在去完濕市場後要清潔好雙手。



衞生防護中心昨日（21日）公布，正調查一宗人類感染甲型流感（H9）的個案，涉及一名22個月大女童。（Reuters）

衞生署昨表示，該名女嬰自本月15日起出現發燒和咳嗽帶痰，翌日被帶往仁安醫院求醫，當時無須入院。她的臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，分型結果待定，臨床診斷為禽流感。

翻查資料，本港自1999年起本港共錄得9宗個案，最近一宗於2020年錄得，為外地傳入個案，至今沒有錄得死亡個案。

梁子超認為市民無須憂慮。（資料圖片）

梁子超：並非所有人接觸病毒都會感染

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，由於甲型流感（H9）的病徵輕微，不少人可能染疫後未有發現，但認為市民無須憂慮，因現時未見有持續人傳人的情況。他續指，相關個案只是個別個案，並非所有人接觸到病毒都會感染。

他表示，雖然不能夠排除未來持續傳播的可能性，但梁認為以現時的科技及疫苗速度，加上防控措施，足以控制病毒傳播。他亦提醒，市民不要接觸禽鳥，如去完街市亦要加陪小心，而回家亦後要清潔好雙手，免將病毒帶回家中。