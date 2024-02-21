擴大自由行｜飲食業：現人均消費跌25%　人流上升可補充生意流失

香港旅遊業通關篒復蘇未如理想，今日（21日）有消息指，港府要求內地擴大俗稱自由行的「個人遊」計劃，獲積極回應。餐飲聯業協會會長黃家和表示，歡迎相關措施，不擔心內地旅客消費力偏低，「我哋要靠多啲遊客，就算佢哋唔係話去高檔次嘅食肆，嚟到香港都要食。」



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黃家和：49個自由行城市旅客已多次到港

黃家和相信更多人訪港有助增升飲食業生意額，他指自開始自由行以來，49個城市的內地旅客已多次到港，加上現時港幣匯率較高，香港對他們而言吸引力不大。因此他認為納入更多城市入自由行計劃，可以增加訪港人流，有助飲食業提升生意額。

被問到會否擔心內地旅客消費力偏低，他回應指，現時人均消費比疫前少25%，「我哋要靠多啲遊客，就算佢哋唔係話去高檔次嘅食肆，嚟到香港都要食。無論去茶餐廳、小食店、快餐店都香港人整個市面受惠。」他指人流較多可補充生意流失。

他又提到，飲食業仍有處於人手短缺狀態，若有更多旅客到港需「迎難而上」，期望生意變好可有效減少人手流失。

崔定邦：未必會影響到旅行團生意

旅遊促進總幹事崔定邦同樣表示對措施感到歡迎，他指，相關措施未必會影響到入境團生意。他解釋說，因為現時大部份訪港團，均由深圳出發，亦甚少只到訪香港一個地方，會同時到訪大灣區、廣東等地，而有自由行資格的居民可更方便地報團，到訪香港。