銀行戶口被指曾收電騙款項　戶口持有人遭苦主入稟追1328萬元

銀行戶口持有人被指其戶口曾用以收取一宗電話騙案的款項，該電騙案的事主昨(22日)入稟高等法院，向該戶口持有人追討1328萬元賠償。



原告為李蘭基，被告為陳恩權（皆為譯音）。

電騙案事主入稟高等法院，向一名銀行戶口的持有人追討騙款。（資料圖片）

原告曾收上海公安電話稱涉洗黑錢案

原告在入稟狀指，他於2023年3月23日收到一名男子的電話，對方以普通話自稱是上海公安部的洪隊長，並指原告涉及一宗欺詐案。原告按對方要求，提供他和家人的個人資料。洪隊長核對資料後，指原告干犯一宗涉及300萬元人民幣的洗黑錢案，又叮囑原告不要把案件告知他人，又要原告把資產轉至公安部，以作調查。

曾分多次轉1328萬到被告戶口

原告雖然自知沒涉任何洗黑錢或亦無犯法，但因為擔心，仍有根據指示，把合共1328萬元，分多次轉款至被告的戶口。此外，一名女子曾到原告的住所，把一份官方文件給予原告。由於文件列出原告的個人資料，又有蓋印，原告相信洪隊長的說法。

惟洪隊長之後沒有再聯絡，原告開始起疑，他和家人商量後才知被騙，遂於同年5月報案。

原告現入稟要求被告交還該1328萬元。

案件編號：HCA313/2024