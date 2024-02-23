擴大自由行｜旅遊業界料新增兩城市　旨在試水溫　中央或有後續

行政長官李家超今日（23日）公布，西安及青島兩個城市，由3月6日起納入俗稱自由行的「個人遊計劃」。立法會批發及零售界議員邵家輝預計，西安及青島居民較富裕，相信可刺激珠寶、黃金、化妝品等銷情。旅遊促進會總幹事崔定邦則估計，西安及青島市由3月6日起加入自由行，只是個起點，中央政府觀察香港的承載力後，或考慮擴至更多城市。



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旅遊業界料中央先試水溫 再擴展更多城市

中央今日宣布，西安及青島市由3月6日起加入自由行。旅遊促進會總幹事崔定邦形容為好的開始，指兩地均是經濟發達及人口眾多的城市。他估計中央政府或先觀察香港的承載力，再考慮繼續擴展至其他城市，「我相信呢個只係個起點，唔係一個終點。」

西安為大西北門戶 打通有助兩地商貿

崔定邦認為，青島為港人北上旅遊的熱門目的地，開放自由行可達「互相送客」的效果。他並指，西安為大西北的門戶，接通絲綢之路所經過的甘肅、寧夏等省市，相信除了促進旅遊業外，亦能加強推動香港與大西北的商貿往來，「可以睇到呢單嘢More than旅遊。」

西安及青島旅客乘飛機來港 對承載力影響不大

至於承載力方面，崔定邦指西安及青島位於較遙遠的北方，估計當地旅客不像南方的旅客選坐高鐵來港，惟兩地來港的航班有限，每日約數百人往返，預料對香港的承載力影響不大。

邵家輝冀深圳放寬一簽多行

立法會批發及零售界議員邵家輝表示，西安及青島居民較為富裕，過去來港旅遊的機會不高，相信可刺激珠寶、黃金、化妝品等商戶的銷售，並為餐飲及旅遊業帶來幫助。問到香港的接待能力，他指去年政府已開放補充勞工優化計劃的申請，近日已有不少零售業僱主獲批，相關勞工亦已陸續來港。

邵家輝感謝港府向中央爭取擴展自由行城市數目，期望未來有更多城市加入。他並重申自由黨一直提議提升內地訪港旅客的免稅額與海南省看齊，由目前5,000元提升至10萬元；以及深圳居民的「一周一行」盡快放寬至「一簽多行」，吸引大灣區旅客來港消費。

姚柏良︰可考慮自治區首府納入自由行

立法會旅遊界議員姚柏良表示，現時內地共49個城市納入自由行計劃，主要為省會城市，但自治區未包括在內，建議可考慮將相關首府納入範圍。他預計再擴展自由行城市數目，不會立即出現大量旅客蜂擁來港，認為最重要便利旅客，業界期望盡快收到好消息。

團結香港基金倡創造客製化旅遊體驗

團結香港基金副總裁水志偉表示歡迎決定，相信政策有助吸引西安及青島旅客來港過夜，為零售及旅遊業帶來經濟效益。他期望將來按接待能力，逐步拓展「一周一行」至更多自由行城市，政府並可考慮針對市場喜好，開發相關盛事活動及文化旅遊產品，為旅客創造客製化及多元化的旅遊體驗。