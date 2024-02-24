元宵節｜Chubby Hearts最後一天　張仁良法裔妻深水埗速畫留心影

2月14日西方情人節開始於中環展出巨心及各區快閃細心的「Chubby Hearts Hong Kong」活動今（24日）元宵節迎來最後一日。下午1時，細心於深水埗緩緩升起，同一時間深水埗街道角落有一個默默忙碌的身影，她正是前教大校長張仁良法裔妻張雪婷（Christine Cappio） ，用水彩素描為愛心留下倩影。



Chubby Hearts將於今（24日）元宵節迎來最後展出。(容嘉儀攝）

街頭速畫講求效率，Christine 每次外出都準備充足，除了帶備水彩顏料及畫本，還準備一張小凳子，方便她坐下來作畫。今日深水埗街頭所畫的這是她第三張以Chubby Hearts 為主題的素描，愛心造型簡單，易於理解，被愛心溫暖所吸引，她早前已經到中環及尖沙咀鐘樓為「愛心」作畫，愛心於香港不同地區展出，凸顯香港不同街道文化。

居港30年的她第一次到深水埗畫水彩素描，相較尖沙咀鐘樓及中環，深水埗顯然更為熱鬧，「初初冇諗到要畫咁多人。」

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她表示平時於街上速畫大約需時兩小時，今次她只用半小時已完成簡單輪廓，未到一小時已開始上水彩，作畫期間吸引不少市民目光，更有市民大讚其作品，更有市民主動上前與她拍照留念。

早年於法國修讀藝術設計，一直熱衷繪畫的她，去年3月經朋友介紹始接觸街道速寫，現在逢星期三都會跟朋友一起速畫。她指在香港作速寫最重要是快，以及在速寫期間，一旦發現問題，就可以立即修改。被問及畫作去向，她指自己仍未練熟，今次亦作練習之用。