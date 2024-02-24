Chubby Hearts落幕　情人節到元宵節11日展期　錄逾70萬人次觀賞

一連11日在香港展出的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」於今日（24日）元宵節結束，負責策展的香港設計中心今日在社交媒體表示，整個展期在香港約20個地點進行30場展示，為超過70萬名市民及遊客創造愛和喜悅，亦展示了香港充滿活力及東西方文化交融的城市面貌。



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表達策展人「少即是多，少即正確」信念：將香港獨特景點推向國際舞台

香港設計中心今日（24日）在社交媒體表示，從2月14日到24日，在香港約20個地點進行了30場展示，「為超過70萬名市民及遊客創造了萬千關於愛和喜悅的𣊬間，展示了香港充滿活力及東西方文化交融的城市面貌，將香港獨特的景點推向國際舞台。」

▼2月18日 「Chubby Hearts」「浮」到太平山山頂▼



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▼2月18日 陳凱琳到中環Chubby Hearts打卡▼



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中心又稱，在策展上極力維持了Chubby Hearts簡潔性，表達可持續設計原則的信念——「少即是多，少即正確」。中心續指，相信透過「減法」，可以使項目更加有影響力，增加價值和潛力，「在腦海中思考著減法，我們減去了不必要的元素，消除了一個個障礙，讓活動更具包容性，使每個擁有不同能力的人都能享受其中。」