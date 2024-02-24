Chubby Hearts｜少數族裔舞團初一花車表演 元宵節鐘樓舞動細心
撰文：容嘉儀
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「Chubby Hearts Hong Kong」活動今（24日）元宵節迎來最後一日，於龍年大年初一有份參與新春花車巡遊匯演的少數族裔舞團EMME，他們選擇在今日年十五Chubby Hearts快閃嘉賓，在鐘樓前的「細心 」快閃跳舞兼慶功，為農曆年表演畫上完美句號。有成員希望藉舞蹈激勵及感染市民，令香港市民可以看見少數族裔才華及天賦：「We just want to show love, our passion for dance（我們只是想表達愛及對舞蹈的熱情）。」
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少數族裔舞團EMME 由社企「Social S體育係」創立及統籌，成立兩年，團長MJ表示，團員分別來自不同東南亞國家，如菲律賓、泰國、巴基斯坦等，有中學生、大學生及在職人士。今日作為慶功日，他們快閃到尖沙咀鐘樓Chubby Hearts前表演數分鐘不同民族舞蹈。背景音樂由不同東南亞國家語言組成，包括印度、尼泊爾、印尼等組成，配合愛心裝置表達對香港愛意及跳舞熱誠。又藉着舞蹈去激勵感染市民，令香港市民可以看見少數族裔才華及天賦。其中一個團員指「We just want to show love, our passion for dance。」
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