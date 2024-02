Chubby Hearts｜少數族裔舞團初一花車表演　元宵節鐘樓舞動細心

「Chubby Hearts Hong Kong」活動今(24日)元宵節迎來最後一日,於龍年大年初一有份參與新春花車巡遊匯演的少數族裔舞團EMME,他們選擇在今日年十五Chubby Hearts快閃嘉賓,在鐘樓前的「細心 」快閃跳舞兼慶功,為農曆年表演畫上完美句號。有成員希望藉舞蹈激勵及感染市民,令香港市民可以看見少數族裔才華及天賦:「We just want to show love, our passion for dance(我們只是想表達愛及對舞蹈的熱情)。」



少數族裔舞團EMME 由社企「Social S體育係」創立及統籌,成立兩年,團長MJ表示,團員分別來自不同東南亞國家,如菲律賓、泰國、巴基斯坦等,有中學生、大學生及在職人士。今日作為慶功日,他們快閃到尖沙咀鐘樓Chubby Hearts前表演數分鐘不同民族舞蹈。背景音樂由不同東南亞國家語言組成,包括印度、尼泊爾、印尼等組成,配合愛心裝置表達對香港愛意及跳舞熱誠。又藉着舞蹈去激勵感染市民,令香港市民可以看見少數族裔才華及天賦。其中一個團員指「We just want to show love, our passion for dance。」