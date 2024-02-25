居屋｜北角驥華苑「樓王」撻訂　售價530萬　料買家至少損失26萬

資助出售房屋相繼出現「撻訂」，北角海關總部大樓旁邊的驥華苑，屬2022年居屋計劃，其中一個位於高層的「樓王」單位，當年售價為530萬元，呎價達1.16萬元。不過，「樓王」最近出現「撻訂」，若以綠表計算，買家估計「損手」26萬。



▼2022年11月15日，居屋2022計劃首天揀樓▼



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《香港01》早前報道，位於鑽石山的綠置居啟鑽苑三座大廈，最近共有125伙「撻訂」，以5%訂金計算，房屋署共殺訂1,365萬元。

驥華苑「樓王」呎價1.16萬元 當年迅速賣走

位於北角的驥華苑最近亦有兩宗「撻訂」，當中包括「樓王」32樓7室，於2022年11月15日首個揀樓日，在開售約20分鐘被迅速揀走。據房委會成交紀錄冊顯示，單位於今年1月25日「撻訂」，單位面積457平方呎，呎價高達1.16萬元，當時售價為530.95萬元。

若準買家申請撤銷買賣協議，房委會會沒收相等樓價5%至10%的訂金。若買家為白表客，以10%訂金計算，估計損失訂金約530萬元；若買家為綠表客，以最少5%訂金計，估計損手約26萬元。

另一宗「撻訂」於去年11月23日，為驥華苑15樓8室，樓價約380.5萬元，估計最少損手19萬元。

新居屋2022以市價五一折推售七個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。

▼鑽石山啟鑽苑▼

