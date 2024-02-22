居屋2023｜啟翔苑首宗成交撻訂　新買家遲買兩年平近30萬

居屋2023｜近年香港樓市下滑，無論私樓抑或資助房屋都現撻訂潮，綠置居計劃下的啟鑽苑錄得逾120宗撻訂。



居屋2023的61個重售單位當中，啟翔苑當年首宗成交、位於B座24樓一個502呎大單位，最初售價為480萬元，惟經歷跌市重推後的售價為452.6萬元，足足平了近30萬元，意味新買家遲買兩年，足足慳近30萬元樓價，足以支付沙田第一城細單位的首期。



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重置單位最貴452.6萬元

據資料顯示，居屋2023共推出61個重售單位，涉及四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，其中錦駿苑最多單位重售，有36個。所有重售單位售價，介乎163.2萬元至452.6萬元，當中最貴為啟翔苑B座24樓一個502呎大單位。

揀樓過程仍在進行，61個重售單位，已售出59個，僅餘錦駿苑兩個開放式單位未售出。重售單位的售價較初次售出時的售價為低，前後售價差距介乎11.3萬至27.4萬元。

鑽石山啟翔苑位置優越，與港鐵站鑽石山站只有數分鐘路程。（資料圖片／歐嘉樂攝）

前後售價差距最大的，是啟翔苑當年首個賣出的單位、位於B座24樓一個502呎大單位。該單位在2020年居屋中，其售價為480萬元，在今次重售之中，其售價452.6萬元，前後售價相差27.4萬元。以2024年1月的成交紀錄作比對，此金額幾乎夠支付沙田第一城，一個284呎的細單位的首期。

其次也是同一屋苑A座33樓、同樣是502呎大單位，初次出售時，其售價為469.8萬元，今次則以442.9萬元出售，前後差距為26.8萬元。

馬鞍山錦駿苑重售單位當中，則以A座27樓一個488呎的大單位，前後售價差距最大，今次售價為351.3萬元，較初次售出的價錢低22.3萬元。而愉德苑，其13樓一個462呎的大單位，前後售價也相差25萬元。