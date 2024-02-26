擴大自由行｜黃家和引述港澳辦官員：視港營運能力　或增開哈爾濱

「自由行」下月6日起擴展至西安及青島兩城市，令總數增至51個城市。餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）表示，日前獲港澳辦主任夏寶龍及同行官員接見，指官員表明會在開放兩城市後觀察香港營運能力，並於短時間內開放其他城市，據悉黑龍江哈爾濱是其中一個選擇。對於夏寶龍訪港連續兩日都到酒樓飲茶，黃家和相信，飲茶及茶餐廳等具文化特色餐飲，將較吸引內地遊客。



香港零售管理協會主席謝邱安儀則稱，內地客消費模式由以往對奢侈品有較高熱情，到現時以體驗式旅遊模式為主，相信開放多兩個城市對零售業有幫助，但未必即時有較大效果，又要求政府逐步提高免稅額。



▼2月17日 內地春節長假最後一日廣東道現抓住掃貨尾巴人龍▼



+ 21

港澳辦觀察開放西安青島後 香港營運能力

餐飲聯業協會會長黃家和在電台節目表示，以西安及青島生產力來看，旅客消費力較高，雖然開放初期未必有許多這兩個城市的旅客訪港，但認為仍有一定吸引力，兩城市旅客也不會像大灣區旅客般即日來回。他指去年旅客人均消費力下跌，但只要增加客源，即使消費力並非很強，仍會對餐飲及零售業有幫助。

他提到，日前獲港澳辦主任夏寶龍接見，同場有3名副主任及5名局級主管，特別向其中一名處理經濟發展的主管反映香港情況，對方表明在開放兩城市後，會觀察香港營運能力，並會盡快開放其他城市，據了解哈爾濱是其中會選擇的地方，黃又認為內地西北、西南及內蒙城市等也有發展潛力。

飲茶及飲奶茶文化 吸引內地客

黃家和又說，內地旅客旅遊模式轉變，以夏寶龍訪港連續兩日都飲茶為例，相信比較起西式餐廳而言，本地飲茶及茶餐廳飲奶茶等具文化特色餐飲，較吸引內地遊客，他認香港能提供該文化旅遊方面的服務，以餐飲業為例，例如粵菜，對居於北方及偏遠地方的旅客有吸引力，又指正與旅遊業商討合作。

零售管理協會冀增加旅客免稅額

香港零售管理協會主席謝邱安儀則稱，希望在開放多兩個城市後，香港承受能力足夠應付時，內地可再開放更多城市。她指青島及西安旅客來港大多要坐飛機，相信屬過夜旅客，對夜經濟會有幫助。不過，國內旅遊模式轉變，以前或對奢侈品熱情較高，現時則以體驗式旅遊為主，「（對業界）有幫助，但唔好諗得太誇張。」

謝邱安儀續稱，接獲不少會員反映希望調整購物的免稅額度，目前5,000元的額度嚴重不足，旅客經常被海關檢查，導致旅客對購物卻步，建議參考海南的步伐，盡快逐步增加免稅額，推動旅客更多消費。