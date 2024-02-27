浸大兩院合併｜關注組IG介紹校董「打老婆正衰公」　成員：是幽默

浸會大學文學院與社會科學院合併備受爭議，由師生校友組成的關注組，其開設Instagram專頁，被投訴上月起涉傳播影響大學聲譽訊息，在大學社區煽動對立氣氛，校方向5名出席關注組記者會的學生發信要求助查。



專頁開設四個月以來，共有帖文36篇，上月至今的帖文圍繞在校內舉行諮詢會，致教務議會成員公開信等，本月初開始就校董會主席及成員身分，共發出5個帖文介紹各人的「面目」，配上校董的照片並加上形容詞，例如身兼立法會議員的吳傑莊是「打老婆正衰公」、身兼理大副教授的王寧添為「黃師殺手」及身兼政協的盧金榮是「成功需父幹」等。



有關注組成員承認，帖文含有批評，只是社交媒體一向慣用的幽默元素，並無惡意中傷，難以界定是否違反紀律，校方去信五名參與記者會的學生，儼如視同「犯人」。關注組現對發表言論的後果感到恐懼，已決定腰斬計劃中的帖文。



▼2023年11月23日 浸大文院社科院合併關注組記者會▼



浸大：尊重言論及表達意見自由

浸大回覆查詢表示，校方尊重言論及表達意見的自由，惟大學各成員亦必須遵守法律及大學的相關行為守則。浸大有既定機制處理學生紀律事宜，由於涉及私隱，校方不會評論個別個案。

1月至今發文13篇 校董會成員介紹涉5篇

浸大校董會有36名成員，暫有一個空缺，浸大文社科學院合併關注組關注組的IG由1月至今，共發布13則帖文，包括就兩院合併一事發出諮詢會詳情、致教務議會公開信、校董會成員介紹等，而校董會成員介紹佔5則，詳細指出浸大校董會各個成員的公職、過往言論及行為。

其中由2月2日至21日共發了五個帖文，合共介紹18個校董成員，「讓大家看看他們的面目」。

浸大文社科學院合併關注組學生，上周獲校方電郵通知，指控關注組自今年1月起發布涉嫌「影響大學聲譽」及「煽動大學對立氣氛」資訊。（「浸大文社科院合併關注組」IG）

成員：社交媒體需適當幽默 不否認有批評

其中有帖文介紹校董吳傑莊的圖片中以「打老婆正衰公」形容他，有接獲校方通知信的成員解釋，在社交媒體發表內容，需運用奪人眼球及有趣的表達方式，認為是適當的幽默元素，而內文內容亦公允。就事件是否觸犯紀律，該成員表示很難界定，強調關注組一直尊重教職員，而帖文並無粗言穢語或惡意中傷。不過，成員不否認有批評的內容，但反問有不同意見，是否就等於煽動大學對立氣氛？

其中有帖文介紹校董吳傑莊的圖片中以「打老婆正衰公」形容他，有接獲校方通知信的成員解釋，在社交媒體發表內容，需運用奪人眼球及有趣的表達方式．（「浸大文社科院合併關注組」IG）

校方將學生視作犯人 望大事化小與學生溝通

校方要求相關學生撰寫「自我陳述」提供自己及其他人在關注組Instagram的角色、參與度等資料。有成員稱，校方展開紀律程序，要求相關學生須在數日內提交「口供」互相指證及舉行聆訊，認為做法將學生視同犯人。該成員希望校方不要小事化大，以「溝通」代替「對簿公堂」，給予他們向校方解釋及表明並無損害校譽或煽動對立的意圖。又表示，稍後會嘗試接觸學生事務處，商討是否有比舉行聆訊有更妥善的做法。

事後產生言論後果恐懼：唔知出咩內容？

被問及校方就事件的反應會否太敏感，成員表示「害怕紀律後果，不予置評」，亦表示事件過後，產生了對言論後果的恐懼，「唔知出咩內容？」故關注組原計劃繼續發布的「校董會成員介紹」系列帖文會腰斬，另外就兩院合併的學生組織架構建議書亦未確定會否發布。