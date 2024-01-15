浸大通過文學院及社科院合併方案　學生關注組請願默站反對

浸會大學今日（15日）舉行教務議會會議審議文學院及社會科學院合併方案，兩學院分別共13個學系將在新學院下設4個學部。浸會大學文院社科院合併關注組同日下午，在浸會大學行政樓發起默站請願行動，請求教務會議成員否決方案。



至下午5時許，有與會者透露，浸大教務會議決定通過兩院合併。



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浸會大學今日舉行教務議會會議審議後通過文學院及社會科學院合併方案。學生會署理會長周嘉怡表示，結果為大部分支持，作為文學院一分子，她形容此刻心情複雜。她表示校方將會按原定今年7月實行方案，又指經過頗長時間討論，形容氣氛「嚴肅」，「固然有討論，雙方有唔同立場，唔同方面討論。」她指議會成員主要斟酌合併後的問題及有不同持份者的憂慮，對她以言仍存有顧慮，但校方承諾會有諮詢。但由於簽署保密協議不能透露會議細節。

關注組成員戴嘉平指，目前只有傳理學院的教務代表表態會在會議上反對，亦與文學院教務會議學生代表等保持緊密溝通，相信會投下反對票。（盧翊銘攝）

浸會大學文院社科院合併關注組成員戴嘉平稱，得知非常沉重的消息，關注組在今日會議前做出很大努力，包括嘗試舉辦諮詢會、寫公開信，向每個教務會議成員發送電郵，希望議會考慮師生意願。對於方案獲通過，他表示很遺憾及失望，「甚至時間倉促到係會出現可行性不足嘅計劃，點解會被佢草草通過？」他認為從投票結果反映，比起學生、教職員，教務議會更多考慮大學管理層的意見。他預料，未來會嘗試說服更多校董會成員否決方案。

關注組成員校外默站反對

關注組共四名成員，較早前於下午2時至2時45分左右，在浸會大學行政樓地下舉行時常約4默站請願行動直至會議開始為止。他們舉牌顯示「拒絕被騎劫」、「我們反對兩院合併」、「請考慮師生意見，人無信而不立」以及文學不等於社會科學等內容。

關注組成員戴嘉平在行動後指，早前已向全部教務議會成員發送電郵及關注組反對公開信，目前只有傳理學院的教務代表表態會在會議上反對，亦與文學院教務會議學生代表等保持緊密溝通，相信會投下反對票。

他指，教務會會議有條例讓成員申請不記名方式投票，成員可更無顧慮投票，而他得悉有成員爭取不記名投票。

浸會大學文院社科院合併關注組在浸會大學行政樓發起默站請願行動，請求教務會議成員否決方案。（盧翊銘攝）

指合併方案不符合持份者期望

就關注組原本上周四（11日）晚舉行諮詢會，卻在遭校方臨時取消諮詢會場地，原因是有校外人士參與，他稱所謂校外人士其實是包括浸大以前文院、社科院的教識員及校友等。他指，校方舉行諮詢會有邀請校外人士分享，認為校方是雙重標準，「係咪只可以大學邀請校外嘉賓而學生就邀請校外嘉賓一次我都嫌多呢？」他續指，校董會改革要增加校外校董的比例，增加校外人士參與大學最高決策機構，質疑這是否自相矛盾。

對於校方取消場地，他表示非常失望，「冇諗到嘅就係，我哋應承咗佢哋畀嘅條件，然後一個公開場所變咗一間細嘅室內房間，仲要係有學生證拍卡即知道埋邊個入去嘅房間，我已經接受咗呢個條件，但係佢都係最後一刻選擇反口。」

關注組成員解釋，行動目的希望反映學生不想兩院合併的訴求，強調絕對不是學生及教職員的願望，即使上星期遭校方臨時取消場地，不會因此放棄，「今日無論佢做啲乜都好，我哋反對，我哋唔願意睇住我哋兩個學院合併嘅意願係唔會有改變嘅。」

成員表示反對原因有三，包括合併方案不符合持份者期望、校方諮詢不足及推行過於倉促。例如關注組先前進行民調收到超過七百師生的回應，有612人即86%人反對合併方案。其次，他稱校方就兩院合併計劃諮詢不足，大多數學生都在十月才知悉計劃。

關注組質疑未有做好諮詢工作

其次，校方由十月開始至今只舉行過一場公眾諮詢會，雖然校內電郵稱舉辦過四十幾場諮詢會議，但誰有資格參加，有否提出意見權利，提出後會考慮多少，均成疑問，成員又指校方所謂四十幾場諮詢會的卻欠缺理據支持該說法，「包括佢幾時開會？同邊個開會？邊個去開會？基本上呢個數字如果佢講出嚟就係嘅話，咁我都可以講得出嚟喇。」

關注組在該公眾諮詢後，於十一月進行的民調顯示有94%認為校方諮詢不足，形容為「好清晰嘅意見」對於校方諮詢工作系不滿意。成員指，校方經過十一月延後教務議會至今尚未舉辦諮詢會，即使關注組自發舉辦諮詢會，校方仍不斷施壓，他認為「一個負責任嘅推手應該要做好啲嘅諮詢工作，所以我哋反對呢個合併計劃。」

第三，成員表示合併計劃過於倉促，方案如通過校董會審議後才能組成工作小組執行方案，預計今年7月開始執行，質疑剩下三個月要如何執行，故懇請教務會議成員否決方案。

成員表示，到今日為止學校從未向學生公開開過兩院合併計劃書方案，「借問聲咁樣嘅，冇經過任何人睇過甚至乎亦都冇經過任何人表決同意嘅方案就點樣可以代表到，兩個學院師生嘅期望呢點樣可以代表到師生嘅同意呢？」