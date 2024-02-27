浸大兩院合併｜校方指帖文損校譽向5學生發信　關注組：無搞對立

浸會大學文學院與社會科學院合併方案受到爭議，多名浸大學生早前公開促請暫緩計劃。五名曾出席要求暫緩記者會的學生，近日接獲校方電郵通知，指收到一宗關於「浸大文院社科院合併關注組」涉嫌在網上發布「影響大學聲譽」及「煽動大學對立氣氛」資訊的投訴，要求學生協助調查，促關注組交出參與管理該專頁的人士資料。



浸會大學文院社科院合併關注組成員戴嘉平今日（27日）表示，不知道校方所指的是什麼帖文，因為關注組會審視過帖文內容認為無問題才會刊登。戴嘉平重申，一直希望以溝通解決問題，而非要去到紀律聆訊，希望帶出一個訊息是「我哋從來都唔想話去對立，亦無本錢去對立」，因關注組目標是希望為同學爭取最大權益，對立對事件並非好處。



香港浸會大學。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

多名浸大早前成立「浸大文院社科院合併關注組」，就浸大文學院與社會科學院合併方案回應。五名曾出席記者會的學生近日接獲校方電郵通知，指收到一宗關於「浸大文院社科院合併關注組」涉嫌在網上發布「影響大學聲譽」及「煽動大學對立氣氛」資訊的投訴，正就事件展開調查。

校方並懷疑該專頁管理員違反大學紀律守則，包括不尊重大學管理層及教職員等，校方要求相關學生最遲後日（29日）交出目前要求相關學生首先提供「自我陳述」（self-statement），提供自己及其他人在該IG專頁擔當的角色、參與度，以及學生辯解或求情理由等，並將視乎調查結果或展開紀律程序。

浸會大學文院社科院合併關注組成員戴嘉平今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，不知校方所指的是什麼帖文，關注組是會審視過帖文認為無問題才會刊登。對於一些帖文內容重溫浸大校董的一些負面新聞，被指煽動對立氣氛，他認為，是否負面「睇你點睇」，「如說鼓勵去大灣區發展，呢個係正面定負面新聞？真係每個人睇，有唔同睇法。」

主持人提到其中一篇介紹校董吳傑莊的帖文圖片以「打老婆正衰公」形容，是否令校方不滿時，戴嘉平解釋，有時發文希望以幽默的形式報道，但內文其實只是平實地引述相關新聞，「我哋本身無諗到會reach到校董會成員」，又指「當時無考慮咁多，同埋無諗到會有煽動大學對立氣氛，『咁大頂帽』扣落嚟。」

「浸大文院社科院合併關注組」其中一個帖文，圖片在吳傑莊（左）上加了一句「打老婆正衰公」的描述。（IG圖片）

他續指，發出帖文原意只是希望介紹校董會的成員，予同學認識，並透露在收到信後有與校方及學生事務署溝通，惟事件已過去了多日，仍未獲回覆。由於不知是什麼內容有問題，他暫時的想法是會為今年出過任何的帖文均作出解釋，「我哋真係從來都無諗住關係對立，又或者希望藉住出幾個post（帖文）或搞個諮詢會，去損害大學聲譽，我哋從來都唔係。」

戴嘉平重申，至今仍一直希望可以以溝通解決問題，而非要去到紀律聆訊，他甚至有擔心過今早接受電台訪問都有可能被校方指影響大學聲譽，但希望能帶出一個訊息，就是「我哋從來都唔想話去對立，亦無本錢去對立」，因關注組目標是希望為同學爭取最大權益，對立對事件並非好處。