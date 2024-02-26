大灣區醫療券｜直擊上榜深圳和睦家醫院　梁錦松：與港府商討應用

政府上周公布 「長者醫療券大灣區試點計劃」增加5間醫療機構及2間牙科機構，由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團深圳和睦家醫院上榜。院方表示，自通關以來，求醫香港居民急速上升，現佔約3成，近半為65歲以上長者，期望今年可上升至佔全院病人的4成。



梁錦松今日（26日）表示，仍在與政府協調長者醫療券在醫院的適用範圍。不過，該私家醫院收費較貴，定位屬高端醫院，價錢比香港部分私家醫院高，門診診金人民幣550元（拆算港幣598元）起，即一年港幣2,000港幣醫療券，只夠看三次門診。



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深圳新風和睦家醫院所屬的新風天域執行董事、大灣區首席運營官蕭毅晃今日（26日）在深圳表示，開關後，求診的香港居民增長急速，約有2至3成客戶為香港人，其中一半逾65歲，大部分均使用檢查類型服務，若有需要之後再轉介到其他科。

他表示，最近亦觀察到有香港癌症患者會深圳到醫院買口服藥、化療，同時與香港醫生看診。隨着北上熱潮持續，加上長者醫療券可以在部分大灣區醫院使用，他期望今年香港客戶可以增至約4成。

院內一半醫生以廣東話溝通 所有文件中英對照

蕭毅晃表示，現在深圳新風和睦家醫院約有10多位來自的香港醫生，眼見需求上升，未來亦會聘請更多香港醫生。他又表示，觀察到部分看診的長者不懂普通話，因此院內一半醫生可以以廣東話溝通，若有需要亦可調動人手協助。

除此之外，院內所有文件、報告均同時配備中英文，蕭毅晃指，內地醫療系統使用中文為主，香港則以英文為主，同時配備中英文可以方便港人在香港醫療系統跟進。

定位屬高端醫院 診金較貴 門診550元人民幣起

新風天域集團董事長兼聯合創始人梁錦松表示，現時長者醫療券在醫院的適用範圍，仍在與政府協調中。他指，和睦家醫院定位為高端醫院，與香港公立醫院並非競爭對手，因此定價比較高。急症人民幣600元起、門診550元起、住院費1,880元起。

蕭毅晃補充，醫院為香港市民提供多一個選擇，在內地營運成本較低，部分手術費用較便宜，因此市民可以較相宜的價錢體驗香港私家醫院的服務。他指，預計未來有可能推出優惠，以吸引更多港人到深圳醫院治療。