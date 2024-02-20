醫療券納7間灣區機構　醫衞局稱監管責無旁貸　將設機制保障服務

港府昨（19日）公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院，以及2間牙科醫療機構，但有不少聲音對內地醫療機構監管都表示關注。



醫務衛生局副秘書長李力綱表示，衛生署在監管上責無旁貸，當局會設立培訓和服務保障機制，檢視質素、病人滿意程度和收費水平等。其中一間上榜醫療機構、深圳愛康健口腔醫院策略及投資總監陳永基表示，內地的監管機構同樣非常嚴謹，但同意香港與內地監管要求有差異，他希望未來可做到醫療數據互通，推動兩地醫療融合。



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港府昨公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院和2間牙科醫療機構。醫務衞生局副秘書長李力綱今在港台節目《千禧年代》表示，今次納入計劃的機構都是當局精心選擇，絕大部分都是三甲醫院，直言當局「不單止眼睇、耳聽，仲用腳走」去評估相關機構是否合適。

如發現懷疑濫收開支 當局稱會跟進

對於有人擔心濫收開支問題。李力綱表示，衛生署會監管醫療券的使用，如發現使用醫療券的市民消費，較一般人高，在有合理懷疑下衛生署會跟進，「過咗數我地可以追返，未夠數我地唔會畀佢過數。」

被問到如出現醫療事故如何處理，他則指，內地每個試點機構都有嚴謹的投訴機制，而且設處理時限，而如遇上重大事故更要上報予廣東省衛健委。

本港方面，他稱衛生署在監管上責無旁貸，當局亦會與內地醫療機構設立培訓和服務保障機制，除培訓當地醫療人員令其更熟識使用醫療券的流程外，亦會檢視質素、病人滿意程度，以及收費水平等。

其中一間上榜醫療機構、深圳愛康健口腔醫院策略及投資總監陳永基，在同一節目中亦表示，內地對醫療機構的監管同樣非常嚴謹，但同意香港與內地監管要求上差異，機構會遵守兩方的要求。

他亦透露，醫院現時每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔所有顧客五成，當中大部分為長者，而自宣布可使用醫療券後，多了不少港人前來查詢。

他續指，現時正與政府商討推出套餐優惠予使用醫療券的長者，特別是洗牙及補牙，期望未來可以做到醫療數據互通，了解清楚病人情況，推動兩地醫療融合。

社區組織協會幹事彭鴻昌。（黃浩謙攝）

病人權益組織：不太擔心醫療機構質素

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，不太擔心內地醫療機構的質素，因為其內地亦有自己的認證計劃，而今次納入可使用醫療券的機構不少為三甲醫院。

不過，他認為港府應多加宣傳予居粵的港人知道，如有任何投訴在內地可以到哪裡尋求協助。他亦指，隨着兩地醫療融合，港府可再走多一步，與內地研究如何幫助港人購買內地醫保。