政府資助船隻　首批三艘渡輪交兩船公司下月起服務　設哺乳區

2019年《施政報告》宣布以公帑資助離島的渡輪航線，在2021年起分兩個階段為11條航線，全面更換較環保及有新配備的船隻，涉及約47艘船。新渡輪及港九小輪於2021年，就該計劃分別招標13艘和9艘新船。



該首批22艘船中，三艘分別名為「港九1號」、「新明珠2號」及「新明珠8號」近期已到港，政府今日（27日）舉行發布典禮上宣布，3月起陸續投入服務。



三艘新船增設多個設施，如哺乳區、無障礙洗手間、寵物乘客專用座位等，以貼近市民需要。



由新渡輪營運的「港九1號」，座位由400個增至450個、30米增長至40米、而寬度由2行走廊增至3行。船身以碳纖維建造，重量較以鋁合金建造輕約30%，降低使用馬力，減低氮氧化物的排放。

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來往坪洲中環船 增設哺乳區、寵物乘客專用座用等

除此之外，「港九1號」亦增設了行李區、哺乳區、寵物乘客專用座用、輪椅人士專用位置、無障礙洗手間、單車架。哺乳區設於船尾位置，設有枱以及布廉，媽媽可以關上布廉餵哺母乳。而寵物乘客專用座用設於船頭，共6個座位，附近增設排氣口，避免動物氣味影響到乘客。

港九小輪控股有限公司主席張大基表示，港九小輪是次購入共9艘新船，預料3月起投入服務，新船將行駛來往中環及坪航線。

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來往中環梅窩、長洲航線 座位增加80個

屬於新渡輪的「新明珠2號」及「新明珠8號」結構相若，同樣設有育嬰座、寵物乘客專用座用、行李區、無障礙洗手間等。座位位同樣由約420個增至500個，不過「新明珠2號」船身物料由碳纖維建造，而「新明珠8號」船身物料由鋁合金建造。

新渡輪副工程經理周希廉表示，「新明珠2號」比現時營運的船輕70%，由於全新重量減輕，可減低氮氧化物的排放量。他指，現時未能確定正式投入營運的時間，但期望可以盡快投入營運。

以後快線亦可攜帶寵物及大型行李

新渡輪航駛來往中環、長洲及來往中環、梅窩的路線，以往只有慢船路線才可以攜帶寵物以及大型行李，增設寵物乘客專用座用及行李區後，市民以後快船路線時亦可攜帶寵物以及大型行李。

運輸及物流局長林世雄出席啟用禮時表示，去年2023年，兩間渡輪公司總載客量達1640萬。（盧翊銘攝）

運輸及物流局長林世雄出席啟用禮時表示，去年2023年，兩間渡輪公司總載客量達1,640萬。他表示，政府推出船隻資助計劃，令乘客體驗度更好。他又指，新船設計與時俱進、以人為本，照顧不同乘客需要，同時做到關顧地球，「反映香港喺地球上係好細嘅地方，但仍然以最大能力推動環保。」