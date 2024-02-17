葵涌首個組裝合成建造行人通道系統落成　林世雄：施工期縮短逾月

葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統上月啟用，運輸及物流局局長林世雄表示，該天橋是路政署首次用「組裝合成」建築法建造的有蓋高架行人通道，較傳統建築法減少超過一個月施工期，署方預計行人通道系統每日的使用率約為5,100人次，由葵興港鐵站步行到石籬一邨可以避免再行走樓梯，時間更由以前約27分鐘減少現時約15分鐘。



運輸及物流局局長林世雄今日（17日）發表網誌表示，由路政署負責興建的「葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統」於上月底正式啟用，是首次以「組裝合成」建築法建造的高架行人通道。

料行人通道啟用後 每日使用率約5,100人次 路程縮短至15分鐘

林世雄稱，該系統由三座升降機塔和三條有蓋高架行人通道組成，連接高度差距約62米，即大約20層樓高的葵涌工業街及石籬區，區內約1.8萬名居民、尤其是長者與行動不便的朋友，以後可以通行無阻往返石籬區、青山公路及葵興港鐵站一帶。

他表示，預計行人通道系統每日的使用率約為5,100人次，由葵興港鐵站步行到石籬一邨可以避免再行走樓梯，時間更由以前約27分鐘大大減少至現時約15分鐘。

林世雄。（資料圖片/林靄怡攝）

首個高架行人通道採用組裝合成法

以組裝合成法建造高架行人通道是全港首次，林世雄稱，工程團隊先在地面的裝嵌工場組裝鋼架結構連同非結構部件，再以移動式起重機將組裝完成的高架行人通道吊運至預定位置，較傳統施工方式需時減少超過一個月，團隊也無需再在鋼架結構上搭建大型臨時工作平台及在高空安裝非結構部件，大部分工序都在地面工地完成，減低施工人員風險。

他更說組裝合成法可免卻在行車道上方多次吊運不同部件的需要，大幅減少臨時封閉青山公路和周邊行人路的次數和時間，達致提升工程人員、駕駛者與市民安全、方便的三贏局面。