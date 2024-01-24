延長通關｜林世雄：羅湖口岸延長兩小時已滿足旅客　對措施有信心

行政長官李家超昨日（23日）宣布，農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。運輸及物流局局長林世雄接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，有信心措施可以令當日過關情況更加順暢。有立法會議員指，連續數日延長服務會阻礙鐵路維修。



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農曆新年將實施通關特別安排，深圳灣口岸年三十至年初四24小時通關，羅湖口岸於年三十及年初二兩日，延長開關時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫相應延長服務。

林世雄表示，年初二煙花表演晚上8時已開始，相信羅湖口岸延長兩個小時已滿足到大部份過關人士。他指，有信心措施可以令當日過關情況更加順暢，旅客安排可以更具靈活性，甚至可以在煙花表演結束後食完飯才過關。

林世雄表示，有信心措施可以令當日過關情況更加順暢。（黃浩謙攝）

被問到延長鐵路服務會否對檢查工作造成影響時，他指，若連續數天延長開放較為不理想，因此是次安排不會造成鐵路安全問題。他又提到，由於內地農曆新年假期較長，初四後亦會密切留意過境人數，再調動班次，以滿足需要。

立法會議員：難以連續數天延長服務

立法會議員（新界北）張欣宇表示，相關安排與預期相若，但未有預料到羅湖口岸在初二亦會延長服務，因為當晚煙火表演比較早完結，但他指，明白安排在地理上可以滿足各區旅客。

被問到是否需要連續三日延長羅湖口岸服務時間時，他指，有部分檢查維修需要在72小時內完成， 「雖然有通關需求，但係唔應該凌駕於鐵路安全之上。」因此，難以連續數天延長服務。