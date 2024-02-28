財政預算案｜醫療預算微升　撥4700萬應付大灣區醫療券等額外工作

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今（28日）公布新一份財政預算案，醫療方面，2024／25年度涉及醫療衞生的預算為1,279億元，較去年1,248億元微升2%，經常性開支亦上升了約4%至1,095億元，佔政府經常開支約19%。



另外，醫衞局亦預留在2024/25及2025/26年度，合共撥款4700萬應付大灣區醫療券及跨境醫療合作等的預期合作量。另外，消息人士又指出，早前施政報告提到的跨境採購醫療服務會在今年會開啟，同樣先由試點開始做，對象也不限於深圳醫院。



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醫療方面，2024／25年度涉及醫療衞生的預算為1,279億元，較去年1,248億元微升2%，經常性開支則有上升，由去年預算1,044億元上升至1,095億元，升幅約為4%，佔政府經常開支約19%。

撥款予醫管局的金額亦有上升，由去年的934億元，上升至954億元，升幅為2.2%。被問到日後檢討醫管局收費後，多收了市民錢會否因而扣減政府對醫管局的增加，消息人士則指，相關費用調整不會對整體醫療開支有大影響，「慳唔慳到錢不在考慮。」他又表示，當局今年有與醫管局討論怎樣的收費方式可改變某些行為習性，至於何時調整，則交由醫管局每兩年一次的恆常機制去檢討。

另外，千億開支中不少為推動新的措施，包括撥款3億1800萬推動「青少年護齒共同治理先導計劃」。另外，醫衞局亦預留在2024/25及2025/26年度，合共撥款4,700萬應付大灣區醫療券及跨境醫療合作等預期合作量。消息人士補充，有關額外撥款除用以應付因應推出大灣區長者醫療券計劃的預期工作量，亦會用以增聘人手，處理因長者醫療券計劃多項優化措施，包括長者醫療券獎賞先導計劃、配偶共用醫療券、擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的醫療專業人員所需的行政及監管工作。

消息人士又指出，早前施政報告提到的跨境採購醫療服務會在今年會開啟，同樣先由試點開始做，對象也不限於深圳醫院。

翻查資料，去年財政預算案時，醫療衞生在2023／24年度的預算時有削減，由前年的1,628 億元減至1,248億元，而經常性開支亦有所減少，由前年預算1,279億元大減至去年1,044億元，趺幅近18.4%。當中醫管局的撥款亦有減少，較上一個財政年度的修訂預算相比，跌幅約2.7%，為自2013/14年度首次呈跌幅。當時局方解釋，撥款減少主要由於抗疫相關的撥款減少。

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