預算案｜廠商會憂若不撤辣會冧骨牌　維港煙火「放得多唔馨香」

財政預算案發表前一日（27日），廠商會舉行傳媒午宴。廠商會會長盧金榮期望政府可減稅協助中小企渡過難關，以及派發限晚間使用的消費券。廠商會副會長兼餐飲聯業協會會長黃家和則亦建議派發特定行業使用的消費券，並反對政府每月在維港舉辦煙火和無人機表演，「放得多就唔馨香」。



對於政府是否撇辣，廠商會副會長吳國安透露，銀行最近「落雨收遮」，業內已流傳有銀行不再承認抵押物業，僅承認股票及債款。他擔心政府再不撤辣會帶來骨牌效應，「一冧就全部都冧。」



2024年2月27日，廠商會換屆後舉行傳媒午宴。（歐陽德浩攝）

廠商會︰冇理由人人派五千蚊

廠商會會長盧金榮表示，今年是廠商會成立第90周年，今年計劃舉辦最少五個展會，打頭炮為三月在澳門舉辦的香港工展會。提到明日公布的財政預算案，他期望政府可減稅協助中小企渡過難關，並建議派發針對性例如限晚間使用的消費券。「庫房冇乜錢，冇理由人人派五千蚊嘅。」

廠商會副會長、餐飲聯業協會會長黃家和，則期望政府繼續派發消費券，但他建議只針對特定行業的商品，例如可效法內地的油券、糖券或鹽券等。他指港人的消費意欲減退，派錢只會帶旺深圳的超市或商場，因此派限定用途消費券，可讓基層及特定行業同時受惠。「有錢嗰班，你派一萬幾千又點呢？」

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黃家和稱內地無人機技術遠勝香港

有消息指，政府計劃每月在維港舉辦煙火和無人機表演。黃家和則表示反對，他認為內地的無人機表演起步早，規模及技術遠勝於香港，若偶爾在節日舉辦仍可吸引深圳旅客，但每月舉辦則失去競爭力，「放得多就唔馨香，佢自己可以放煙火，點解因為你放就過嚟？睇下人哋無人機放得幾靚幾好？廣州珠江新城個煙花靚到」。

黃家和建議政府應善用本港資源，「靠山食山、靠水食水」，例如可利用香港島嶼的豐富資源，活化荒廢的島嶼，發展成國際遊艇中心。問到會否擔心環保組織反對，他表示重振香港的經濟才最為重要。

廠商會副會長吳國安︰不撤辣帶來骨牌效應

廠商會副會長吳國安則關注政府撤辣的問題。他透露，銀行最近開始「落雨收遮」，過往中小企靠抵押物業向銀行借貸周轉，惟隨著本港樓市下滑，業內流傳陸續有銀行不再承認抵押物業，僅承認股票及債款。他並指，物業是中小企融資的重要工具，擔心再不撤辣會帶來骨牌效應，「一冧，就全部都冧。」

廠商會副會長、品牌發展局主席陳家偉透露，廠商會計劃在暑假期間在天津金街舉行展會，惟目前最大障礙是兩地的檢驗標準不一，例如保健產品難以進口內地市場。但好消息是內地當局對建立「綠色通道」反應正面，或容許參展商品可限時在展會發售，以便推廣香港品牌，但目前仍在商討。