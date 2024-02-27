預算案｜煙草稅料大增　旺角報販稱近日有煙民「一排買定先」

新一份財政預算案將於明日（28日）公佈，而財政司司長陳茂波早前則明言，上個財政年度財赤逾千億元，故在今次預算案希望公共資源運用可「更聚焦、更有效益」，庫房需要開源節流，令外界預料今年會再次大幅增加煙草稅。



有旺角報販透露，最近有煙民特地以條裝方式買煙，又指現時賣煙成本高、利潤低，早已不是主要收入來源，支持加重煙草稅，「加多啲，我哋煙都唔賣」。



報販黃女士指，眼看不少人仍然吸食電子煙、私煙，認為政府未能有效規管私煙問題；今次加稅，只會令原本「成本重、收入少」的問題惡化。（郭梓謙攝）

報販稱賣煙早已非主要收入

於亞皆老街一帶經營報攤的張先生指，自去上年2月加煙稅後，便一直打算不再賣煙；他稱，去年加稅前，賣煙佔了總收入的四成，平均每賣一盒煙，都可分得約一成利潤。

然而在加稅後，收入直接減半，只賺到「半枝煙」的利潤，但批發成本卻不斷上升，亦令賣煙早已不再為主要收入，直言「加多啲，我哋煙都唔賣」。

不過他補充指，最近都有煙民特地以條裝方式買煙，但畢竟煙商貨量有限，且對報攤經營會構成額外開銷，所以他只能限度出售；張先生又透露，曾有熟客向他稱，加稅後會轉食私煙。

另一位報販黃女士就指，自上星期起，已斷續有人「一排一排咁買定先」。她認為今次如果加稅，只會令原本「成本重、收入少」的問題惡化，其生意亦會大受打擊，最後就不得不減少入貨。

惟黃女士也表示，自己不會放棄賣煙，不過眼看早前有同區的行家被爆竊，發現香煙成為賊人的囊中物，故只能坐守香煙之前，她又笑指「（警方）捉唔到賊有咩辦法」。

有煙民就透露，一個月會用上幾千元購買香煙，也知道明天有機會公布增加煙草稅，但日常壓力大，故不會因此特別戒煙。

另一位有一次購入三盒香煙的煙民就指，自己沒有統計每月食多少盒煙，買多盒煙只是為免麻煩，對加煙草稅亦沒有擔心，也不打算就此戒煙。

翻查資料，醫務衞生局局長盧寵茂從去年至今，多番表明局方正探討增加煙草稅的可能；而吸煙與健康委員會則在一個月前表示，鼓勵政府將煙草稅加逾七成，故明日預算案若然真的加重稅，屆時香煙售價則會破百，對比目前平均一包煙售價為70至80港元，升幅將達3至4成。