一文看清蘇丹紅是什麼　人工染料含致癌物　4類食品恐添加蘇丹紅

近日，市面上有許多調味料、零食被檢測出含有非法添加物「蘇丹紅」，事件也在持續延燒！其中金安記香辣豬肉乾和豬肉絲、以及鑫豪食品菜脯餅和白胡椒棒，蝦味先等都含有蘇丹紅，目前台灣衛生署已經開始回收商品，並將持續監控下架作業，盡力做到全面回收，同時也會針對啟動聯合稽查。



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台灣衛生局第一時間成立專案

台灣新北市衛生局25日表示，針對中國輸入紅辣椒粉含蘇丹色素事件，衛生局第一時間成立專案追溯問題批號原料，經查保欣公司自2023年3月20日起向中國河南省三禾藥業有限公司進口共28批「紅辣椒粉」原料，截至目前為止，共計4批（效期：2026.10.04、2026.10.12、2026.10.29及2027.01.07）經檢驗確認檢出蘇丹色素三號，因保欣公司登記於新北市，貨品存放於桃園的倉儲，又邊境當時僅採加強抽批查驗未有全面抽驗攔截，故新北市與桃園市衛生局跨縣市與中央合作持續追查，針對檢驗不合格原料，衛生局即通報販售的下游廠商所轄衛生局後續追查並釐清是否有再製成其他產品。

含蘇丹紅「豬肉乾」流入新北6業者

新北市衛生局24日和25日續查台中食安處及苗栗縣衛生局通報的問題產品下架狀況，目前確認台中金安記食品廠製售地「香辣豬肉乾」及「香辣豬肉絲」兩項產品販售至新北6家業者，其中1家為傳統市場的肉鬆攤位，該業者向金安記進貨102公斤香辣豬肉乾已全數售完無庫存，其他5家假日未營業，另「菜脯餅」及「白胡椒美味棒」26日查核9家通路，皆未有違規品於架上販售，衛生局將持續查察以確保民眾食品安全。

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全面啟動退貨機制

台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，鑫豪食品製成之菜脯餅每包110克，有販售到全聯福利中心，全聯福利中心，亦於第一時間回報本局，已立即下架回收並清點數量中。據了解，截至週日中午，110克的菜䔕餅，全國不分批號，已下架近1萬7千包，其中台北市下架1千4百多包，已購買的消費者，可憑發票至全聯原分店退貨，其他通路目前也已全面啟動退貨機制。

南投縣將持續監控相關下架作業

南投縣政府26日在縣務會議中，彙報追查蘇丹紅相關食品的回收進度，衛生局局長陳南松表示，先前有問題的蝦味先，自20日起稽查28家，目前已經回收2224包，而濟生公司斗六廠生產的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒），南投縣的25家全聯門市273都已經下架。金安記食品廠生產的香辣豬肉乾、香辣豬肉絲，縣內3家小盤商共進貨319公斤，目前已經回收243.92公斤，縣府也將持續監控相關下架作業，要求廠商通報回收數量，並擴大追查下游業者。

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什麼是蘇丹紅？

台灣營養師高敏敏在臉書粉絲專頁中表示，蘇丹紅是人工合成的染料，並非天然染料，動物或細胞實驗發現會致癌以及突變。並指出「蘇丹紅」為非法添加物 ，目前無明確證據會對人體致癌，但也不具立即毒性效果，所以若是食用過多的蘇丹紅恐怕還是有肝腎功能受損、皮膚過敏等問題。

許多業者會為了讓食品看起來有更鮮豔飽滿的橘紅色，便添加蘇丹紅。並指出，除了目前被查出的食品之外，像是鴨蛋黃、辣椒粉、豆腐乳、調味粉（麻辣藥膳湯粉、新疆孜然粉、黃咖哩醬粉、紅燒牛肉湯粉等）都有可能添加蘇丹紅，提醒大家要多加注意。

添加蘇丹紅食品與下游廠商整理：

瑪爾氏國際貿易有限公司

麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉

濟生公司斗六廠

黑胡椒粒、家用四合一調味料組合細粉紅辣椒、細粉紅辣椒

金安記食品廠

香辣豬肉乾、香辣豬肉絲

鑫豪食品

菜脯餅、白胡椒棒

裕榮食品

蝦味先香辣口味



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