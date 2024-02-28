財政預算案｜支持創科　100億「新型工業加速計劃」推動AI新能源

【財政預算案2024】財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，他宣布，將於今年內推出100億元的「新型工業加速計劃」，為從事生命健康科技、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技的企業，以1（政府）：2（公司）的配對形式提供每家企業最多2億元的資助。申請企業亦須在港投資不少於2億元。



除配對資助外，參與加速計劃的企業亦可在「研究人才庫」下獲資助聘用研究人才，以及在「科技人才入境計劃」下以先導形式，聘用小量非本地技術人員，以提速在港建立及營運先進製造設施。陳茂波預計加速計劃將吸引50至100家從事相關產業領域的企業，在香港投資不少於200億元。



另外，陳茂波表示，香港在生命健康科技的基礎科研實力深厚，擁有世界級權威專家、優秀的醫學院、研究中心和實驗室，具備條件成為國際生命健康科技中心；去年《財政預算案》預留100億元推動生命健康科技發展，當局將動用當中的60億元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，促進相關的科技研發及成果轉化，並引進全球創科領軍人才和科研團隊來港。

20億元支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套

陳茂波又指，政府將在港深創科園設立「生命健康創新科研中心 InnoLife Healthtech Hub」，吸引國際頂尖的科研團隊和人才落戶，聚焦生命健康領域的研究，助力河套以至粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設。政府會從過去預留的100億元當中，撥出20億元支持「InnoHK創新香港研發平台」進駐河套，另外亦會撥款兩億元，在園區為生命健康科技的初創企業，提供孵化、加速計劃等支援。

財政司司長陳茂波2月28日到立法會公布2024/25年度財政預算案。（盧翊銘攝）

今年內成立香港微電子研發院推動半導體研發

針對全球對半導體需求增加，相關產業將持續增長，陳茂波表示，至2030年預計相關產業規模將超過一萬億美元。為把握潛力龐大的市場並配合國家的科技發展戰略，他表示政府正積極推動微電子研發，今年內成立香港微電子研發院，引領和促進大學、研發中心和業界在第三代半導體的研發合作，並利用大灣區完備的製造業產業鏈落實研發成果。

撥30億推人工智能資助計劃 為期3年

陳茂波表示，人工智能將是新一輪產業革新的重要驅動力，也是推動香港數字經濟發展的關鍵，現時數碼港正全速設立人工智能超算中心，首階段設施最快於今年內投入服務，預計中心最快可於2026年初提供每秒浮點運算3000千萬億次的算力，相當於一小時可完成近100億張圖像處理。

他透露政府會撥款30億元推行為期3年的人工智能資助計劃，資助本地大學、研發機構及企業等運用算力，推動科研突破；加強算力中心的網絡安全和數據保護；以及進行推廣和教育活動等，從而吸引海內外人工智能專家、企業及研發項目落戶香港。

科學園第二階段擴建明年首季完成 主要作濕實驗室用途

他補充，香港科學園第二階段擴建計劃的首批工程，預計於明年第一季完成，將提供約1.3萬平方米的樓面，主要作濕實驗室用途。數碼港第五期擴建計劃預計最快明年底落成，將提供約6.6萬平方米的樓面作共用工作間及辦公室等，他期望連同將陸續啓用的河套創科用地，本地創科生態圈將有更多空間發展。

推行前沿科技研究支援計劃 配對形式支持大學

至於培育初創企業方面，陳茂波指根據《二零二三年全球初創生態系統報告》，香港在初創生態系統排名全球第二，亞洲第一，他表示政府會推行前沿科技研究支援計劃，以配對形式支持八所資助大學，購置相關設備及進行由海內外頂尖科研人員領軍的研究項目，涵蓋人工智能、量子信息、集成電路、臨床醫學與健康、基因與生物技術等領域，將從過去預留的款額撥出30億元。

為讓大學加強支援技術轉移和市場拓展服務，政府會由本財政年度起，每年向8所資助大學的技術轉移處，各提供不超過1600萬元資助。