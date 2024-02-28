財政預算案2024︱明年起重收3%酒店房租稅　料每年增約11億元收入

【財政預算案2024／消費券／派糖／減辣】2024/25年度財政預算案今日（28日）公布，政府如何解決財赤為焦點之一，財政司司長陳茂波宣布由2025年1月1日起重收酒店房租稅，稅率為3%，預計政府每年可增加約11億元收入。翻查資料，2008年時任財政司司長曾俊華為進一步促進旅遊業的發展，提出免收該稅項。



▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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陳茂波表示，估計徵收的酒店房租稅只會佔過夜旅客在港消費額少於百分之一。政府來年已預備投入超過10億元提升旅遊基建和服務，以爭取更多過夜和高消費旅客來港旅遊。

酒店房租稅是根據《酒店房租稅條例》(第348章)，對酒店及旅館住房徵收的稅項。自2008年7月1日起，政府免收「酒店房租稅」, 稅率調低為客人所付房租的0%，目的是加強本港酒店業競爭力，同時節省酒店和賓館的行政成本。

（官方圖片）

2007年政府藉酒店房租稅獲利4.5億元，該年全港有140間酒店，酒店房有近5.2萬間，入住率超過9成；另有511間賓館共逾5,000間房。至去年11月，本港酒店已增至321間，酒店房超過9萬間，入住率達87%；另有1,300間賓館共1.1萬間房。

日本亦有相似稅款，現有4個城市向酒店、旅館住客徵收住宿稅（宿泊稅），包括東京、大阪、京都及福岡。其中京都自2018年起規定，所有入住酒店、旅館或民宿的旅客，均須按比例繳交200日圓（約10港元）至1,000日圓（約52港元）稅款，當時預料一年內可為京都市政府增加約46億日圓（約24億港元）稅收。另外，浦安市政府亦計劃於2025年徵收住宿稅，每晚約100日圓 (約5港元) ，預計每年可帶來7億日圓（約3,600萬港元）收入。

同為特區的澳門亦有類似稅項，澳門設有旅遊稅，向包括酒店、賓館、舞廳、夜總會、按摩院及桑拿浴室等場所徵收稅項，稅率為所支付服務費的5%。但澳門政府為鼓勵發展經濟型住宿的旅遊政策，去年起豁免二星級酒店、經濟型住宿場所等場所稅收。