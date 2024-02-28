財政預算案｜年內檢討2元優惠及交通補貼　陳茂波強調無意取消

港府今個財政年度錄得1,016億元赤字，財政司司長陳茂波宣讀財政預算案，提到今年內會檢討「2元乘車優惠」及「公共交通費用補貼計劃」，指兩項計劃財政開支均較2019/20年倍增，其中2元乘車優惠2023/24年度開支高達40億元。陳茂波宣讀時兩次稱「我強調無意取消計劃」，但須找出合適的運作模式將計劃持續下去。



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2元優惠及交通補貼計劃開支共75億

陳茂波表示要嚴格控制經營開支，已要求相關部門檢視兩項涉及開支較大及增長迅速的交通資助計劃的運作模式，包括「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」、即「2元乘車優惠」；以及公共交通費用補貼計劃（即「交補」），預料檢討今年內完成。

陳表示，「2元優惠」計劃2023/24年度開支約40億元，較2019/20年度的13億元增加超過2倍；至於「交補」2023/24年度開支則約35億元，較2019/20年度17億元增加超過一倍。他宣讀時，兩度強調「無意取消計劃」，只是須找出合適的運作模式將計劃持續下去。

▼2月28日 陳茂波公布2024/25年度財政預算案▼



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2元乘車優惠下限降至60歲惹非議

政府2022年2月底起，將長者2元乘車優惠合資格年齡，原來65歲下調至60歲，相關開支逐年倍增。

另外，政府於疫情期間，推出臨時「交補」措施，包括增加最高津貼額由400元增至500元，及將門檻由補貼原來開支400元降至200元，惟相關臨時措施已於去年10月底屆滿，已回復至原來水平。