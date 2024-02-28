財政預算案｜社協：無派一次性津貼紓困感失望　基層支援唔夠力

新一份財政預算案「派糖」措施「縮水」，未有再派發消費券、提供電費補貼等，但繼續向綜援、生果金、長者生活津貼等受助人發放多「半個月糧」。香港社區組織協會表示，對預案案感到失望，認為對基層支援「唔夠力」，亦沒有派發一次性的現金津貼讓基層人士可短暫紓困，只能期望政府投放大量資源振興經濟後，本港長遠經濟發展向好，有望帶動民生，讓基層市民從中受惠。



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香港社區組織協會副主任施麗珊表示，對新一份財政預算案感失望，認為預算案對基層的支援「唔夠力」，亦沒有派發一次性的現金津貼，讓基層人士可短暫紓困。她續指，現時物價高昂，基層難以負擔衣食住行各方面的開支，更有服務對象走投無路下，只能借貸度日，最終只會導致貧富差距愈加嚴重。預案案「減糖」，施麗珊指，沒有辦法改變預算案的方向，唯有寄望政府在投放大量資源來振興經濟後，本港長遠經濟發展向好，可有望帶動民生，讓基層市民從中受惠。

May May居於殘疾人士院舍，有感現有院舍對院友的照顧不妥當，認為政府可分派更多資源和人手來監管安老院舍和殘疾院舍，加强突擊巡查不妥善照料院友的職員。（黃寶瑩攝）

失望只獲發半糧 應增殘疾、安老院舍資源

綜援、生果金、長者生活津貼、傷殘津貼等受助人，可獲發放多半個月金額的津貼。本身入住殘疾院舍的65歲May May指，每月的綜援大部份用於支付院舍費用，剩餘的「幾百元」則作為「零用錢」。她對於只獲發「半個月糧」感失望，認為更重要的醫療配套支援卻未有增加撥款，建議應多花資源監管安老院舍和殘疾院舍，以確保院友獲妥善照顧。

曹先生因中風而行動不便，已輪候3年但仍未等到公屋，現居於只可靠樓梯上落的劏房，十分不便；而其太太則患有腎病，但在公立醫院需輪候2年才可獲診療，故曹先生盼政府可撥更多資源以縮短公屋和醫療服務的輪候時間。（黃寶瑩攝）

曾中風的曹先生一家三口居於劏房，每月領取1萬5千元的綜援，輪候公屋已有三年。他認為，公屋、醫療的長時間輪候問題未解決，應從預算案入手，撥款更多資源提升興建公屋、醫療等效率，令他們一班長者毋須再一等再等。

持雙程證來港多年的黃太，與兩名兒子居於天台屋，她一直輪候申請單程證，冀能長期在港定居，不過至今未獲批出，令她未能在港工作，亦不符合領取綜援等資助，在港丈夫亦在申請期間離世，令生活重擔落在就讀高中的兒子身上，二人一星期兼職工作三天，收入合共4,000多元，仍不夠交繳交5,000元的租金，需再尋求內地親戚幫助。黃太期望政府可多與內地出入境部門溝通，酌情容許喪偶或單親雙非人士在港工作，令他們可以自食其力。