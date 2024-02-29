財政預算案｜煙火放得多無驚喜？陳茂波冀旅發局度橋：視乎點樣做

財政預算案2024公布計劃每月舉行煙火和無人機表演，財政司司長陳茂波今日（29日）出席電台聯播節目，有市民認為每月放煙火會減低驚喜程度，也有市民表明反對每月放煙火，促當局要「放眼大啲」舉行大型體育活動、演唱會才可留住本地人及旅客在港消費。



陳茂波回應指「唔只放煙火咁簡單」，會配有主題及其他活動，定期做是希望方便旅客計劃行程，延長他們在港逗留時間，亦可便利商戶製訂特色產品。他又稱，衡量項目效益不只看錢，有時也是關乎帶動人流、生意、市場氣氛，也令市民有更多地方出遊。至於每月舉辦會否影響驚喜程度及是否太密，他則說：「視乎你點樣做。」希望留些空間予旅發局「度條好橋」。



▼2023年12月24日 西九水上煙火▼



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財政預算案宣布向旅發局撥款10.9億元，每月舉行煙火和無人機表演，及重塑「幻彩詠香江」等。財政司司長陳茂波今早出席電台聯播節目，多名市民「Phone in」時也提到相關項目。

市民建議每季一次 「放眼大啲」辦大型體育演唱會吸客

其中有市民表示擔心每月放煙火，會減低驚喜程度，建議可以每季做一次；有市民則表明反對煙火每月放煙火，促當局要「放眼大啲」，舉行些大型體育活動、演唱會才有效留住本地人及旅客在港消費。

陳茂波：唔只放煙火咁簡單

陳茂波回應指，相關項目「唔止放煙火咁簡單」，重申是會配有主題，及其他活動，定期去做是希望方便旅客計劃行程，並延長他們在港逗留的時間，亦可便利商戶製訂特色產品。

▼2月17日 內地春節長假最後一日旅客坐高鐵回內地▼



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至於每月舉辦會否影響驚喜程度、是否太頻密，他則說：「視乎你點樣做。」又稱現時希望留些空間予旅發局「度條好橋」。他又稱，衡量這類項目效益，不只看錢，有時也是關乎帶動人流、生意、市場氣氛，也令市民有更多地方出遊。

被問到每次放煙火成本約百萬元，如旅發局未能找到贊助，政府是否要承擔更多費用，陳茂波稱政府不再需要撥出資源，而是由旅發局從政府給予的預算中，自行調撥資源處理。

他也表示，舉行些大型體育活動、演唱會可與每月放煙花並不互相排斥，認為香港應有切合不同需要、不同口味、不同負擔能力的活動，供大眾及旅客參與。

市民斥預算案如同懲罰中產

有市民則批評，今次的財政預算案如同懲罰中產，又指政府將大筆預算放於旅遊發展，「好質疑係咪得返旅遊？」陳茂波指，預算案中有不少稅務、差餉寬減，也希望大眾能理解現時政府財政狀況。他續解釋，香港有「三頭馬車」，包括出口、消費、投資，投資拉動力較弱，而出口在地緣政治下受壓，香港於短期要靠旅遊拉動所有消費行業。

市民指核心問題在於「貴」 陳茂波：香港無得鬥平

回應有市民指香港核心問題在貴，陳茂波則指，香港從來不會與人鬥平，又指「鬥平的話，香港無得做。」強調要在控制成本的同時，提升產品、服務的質素，以增加吸引力，並表示不要低估的本地消費力。

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