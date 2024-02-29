報案室電話語音系統｜周五起擴至灣仔、將軍澳、青山及葵涌四警署

警務處繼去年十月在尖沙咀分區警署報案室熱線電話試行電話語音系統服務後，由明日（3月1日）上午十時起，會將試行計劃進一步擴展至另外四間警署報案室，分別為灣仔分區警署、將軍澳分區警署、青山分區警署及葵涌分區警署。警務處發言人重申，報案室熱線電話為處理非緊急事件而設，市民如遇緊急事故可致電999或992。



警務處繼去年十月在尖沙咀分區警署報案室熱線電話試行電話語音系統服務後，由明日（三月一日）上午十時起，會將試行計劃進一步擴展至另外四間警署報案室。（資料圖片）

警務處繼去年10月在尖沙咀分區警署報案室熱線電話試行電話語音系統服務後，由明日（3月1日）上午10時起，會將試行計劃進一步擴展至另外四間警署報案室，以切合市民不同的報案需求。

試行電話語音系統服務的五間警署報案室的熱線電話如下:



1）尖沙咀分區警署（36611650）

2）灣仔分區警署（36611612）

3）將軍澳區警署（36611624）

4）青山分區警署（36611668）

5）葵涌分區警署（36611690）

警方發言人表示，一般而言，市民的求助個案可能涉及不同政府部門或警務處的不同單位。在電話語音系統中，市民可透過按鍵輸入模式，按事項的不同類別獲取更多報案資訊，從而選擇所需的報案途徑或接通報案室。

發言人重申，報案室熱線電話為處理非緊急事件而設，市民如遇緊急事故，請致電999或992（聽障或語言障礙人士緊急短訊求助熱線，只供已登記人士使用）。