財政預算案｜警隊預算278億創新高　線人費加兩成　特別車涉2.5億

財政預算案2024｜財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，警隊新年度預算開支278.1億元，較2023/24年度修訂預算254.7億元增加9.2%，為近年新高。警隊2024/25年度經營帳目預算265億元，按年上升7%，當中「線人費」增加近兩成預算為1.65億元，另外涉及「警隊特別用途車輛」預計開支為2.5億元，上升一成。



▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼



警務處在2024/25年度人手編制預計有37,915名非首長職位，按年減少273個，首長級則維持77個，薪金開支料191億元，上升5.2%。警隊新年度預算開支278.1億元，較2023/24年度修訂預算254.7億元增加9.2%，亦較2022/23年度251.9億元為高。

警隊新年度預算開支278.1億元，較2023/24年度修訂預算254.7億元增加9.2%。（資料圖片）

「小型機器、車輛及設備」涉款4億元

警方四大網領開支中，加幅最大為「行動單位的工作」，預算為59.4億元增14.9%，以調派曾接受內部保安、人羣管理及反恐技巧訓練的警務人員，在重大保安事故及公眾活動中維持公共秩序和確保公眾安全。

「防止及偵破罪案」開支為57.06億元增8.8%，以提升反恐應變能力，打擊涉及使用槍械、集團騙案及科技罪行等；「道路安全」預算27.69億元上升7.6%，警方在2023年就違泊發出301萬張定額罰款通知書，「亂過馬路」警告527宗，檢控個案由2022年6,692宗上升33%至2023年8,912宗；「維持社會治安」預算約為133.94 億元，按年增加 7.3% 。

警務處2024/25年度的經營帳目預算265億元，較2023/24年度上升7%，當中俗稱「線人費」的酬金及特別服務開支預算為1.65億元增加17%；非經營帳目預算為12.9億元，其中「警隊特別用途車輛」預計開支2.5億元，「小型機器、車輛及設備」涉4億元。