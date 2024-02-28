財政預算案｜向富人加稅　有CEO需多交35萬　消息人士：仍低星美

【財政預算案2024/ 加稅/ 政府今日公佈財政預算案，當中首次將薪俸稅和個人入息稅的標準稅率，改為兩級制；以年收500萬元作區分，首500萬續以15%稅率計算；而扣除首500萬元收入後，餘下的部分將額外多繳1%稅，即以16%計算；預計會有約1.2萬名高收入人士受影響，政府多收約9.1億元。



除了部份主事官員及打工皇帝「躺着中箭」，《香港01》就整合了主要公營機構資料，了解這次新稅制下一眾高層需要交多幾多稅，以馬會行政總裁應家柏為例，每年要多繳35萬稅。



▼2月28日 陳茂波出席財政預算案記者會▼



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現時賽馬會管理委員會中，由11名高層組成，年薪介乎200萬至4,000萬元。以外界認為是馬會最高薪的行政總裁應家柏為例，他在舊稅制下，每年應課稅額為600萬元；而今次徵收「打工富豪稅」後，他往後將要多繳35萬稅，是所有公營機構當中最高。

證監會主席雷添良目前年薪範圍為850萬至900萬元，以最高900萬計算，他原來應課稅額為135萬元；而提高稅率後，則要多付4萬元。

至於醫管局中，最高薪的5名高層均高於500萬元，當中就包括行政總裁高拔陞、明愛醫院行政總監屈銘伸、港島西聯網總監李德麗、新界東聯網總監鍾健禮、北區醫院行政總監孫天峯，5人在新稅制下，只需多繳710元至15,550元稅款。另外，八間資助大學中最高薪職級的僱員，則要交多8,500至4.1萬元不等。

▼2月28日 市民觀看財政預算案▼



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政府消息人士表示，調升後本港的標準稅率最高為16%，仍遠低於新加坡的24%及美國的37%，不擔心影響外籍高管來港工作的吸引力。

▼2月28日 2024/25年度財政預算案懶人包▼

