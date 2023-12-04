打風黑雨的士保險不包？保險業聯會：21宗個案成功索償涉款540萬

每當遇上八號風球以上等惡劣天氣期間，的士業界都會被指「開天殺價」，要求乘客支付更多車費，理由之一就是保險不適用於惡劣天氣。不過，香港保險業聯會今日（4日）表示，截至11月，颱風蘇拉及9月初世紀黑雨期間，與的士相關索償宗數不少於21宗，涉及金額不少於540萬元，即平均每宗索償25.7萬元。

保聯表示，全港只有約兩成的士購買全保，因此相關賠償個案較少，呼籲的士業界若日後希望獲得全面保障，應考慮購買汽車全保。



▼9月1日 颱風蘇拉10號風球下的杏花邨▼



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保聯今日表示，按保險業監管局剛發布9月兩宗極端天氣相關的索償數字，與汽車業務相關的索償金額高達1.76億元。據保聯統計，截至11月，颱風蘇拉及9月初黑雨期間，與的士相關的索償宗數不少於21宗，涉及索償金額不少於540萬元。

保聯強調，之前已再三澄清，颱風或黑雨期間的士保險失效之說法並非事實，希望以上述數字以正視聽，證明的士在颱風及黑雨期間仍受保險保障。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道觀塘方向再度水浸▼



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不過，全港有約1.8萬輛的士，21宗賠償個案只非常細的比例。保聯解釋，這與購買全保比率偏低有關，據保監局數據，只有約4,000多輛的士購買全保，佔總數約22%。保聯呼籲，若的士業界希望獲全面保障，便應購買全保。

至於墊底費，保聯表示，購買全保的車主仍需要支付墊底費，該安排屬風險管理，形容是國際保險市民慣例，並非的士保險獨有。該會又指，為鼓勵車主安裝行車記錄儀、監察司機駕駛表現等安全裝置，不少的士保險商已推出優惠措施，降低索償墊底費、提供保費折扣等。