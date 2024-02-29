大坑Tipsy餐廳7人食物中毒　食安中心：生蠔貨源為同一南韓供應商

衞生防護中心今日（29日）公布，位於大坑的餐廳「Tipsy Restaurant & Bar」，出現兩宗懷疑食物中毒個案，涉及7名25至30歲男女，他們曾於該餐廳進食生蠔，懷疑是由副溶血性弧菌及／或諾如病毒引致。



​食環署食安中心跟進調查後，發現該批生蠔與日前爆出食物中毒的銅鑼灣瀛豐放題料理店，來自同一韓國供應商「Jinhwa Susan Co Ltd」。食安中心已即時要求供應商及食肆停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況，並向南韓反映事件，中心將繼續跟進事件。



「Tipsy Restaurant & Bar」進食後首宗個案，涉及三名年齡30歲的女子。她們上周六（24日）於該店用膳，約8至26小時後出現腹痛、腹瀉、噁心及嘔吐。另一宗個案涉及一男三女，年齡介乎25至27歲，他們於周日（25日）在同一餐廳用膳，約5至39小時後出現類似病徵；其中三名受影響人士已求醫，當中一人需入院，經治療後已出院。全部病人情況穩定。

近日中毒個案 生蠔來自南韓應商Jinhwa Susan Co Ltd

食安中心發言人表示，近日接獲衞生防護中心關於食物中毒個案的通報後，已派員循食肆和供應商層面調查，其後發現涉及個案人士均曾進食由「Jinhwa Susan Co Ltd」供應的生蠔。為審慎起見，已即時指示業界暫停進口及在港出售由該進口商供應的生蠔。

衞生防護中心於本周二（27日）起，一連兩日公布指，位於銅鑼灣京都商業中心3樓的瀛豐放題料理專門店，發生合共六宗懷疑食物中毒個案，共涉及22人，全部人曾於該餐廳進食生蠔、刺身在內的食物。