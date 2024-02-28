銅鑼灣瀛豐放題料理店再爆食物中毒　累計六宗共22人中招

衞生防護中心昨日（27日）公佈，位於銅鑼灣京都商業中心3樓的瀛豐放題料理專門店出現兩宗懷疑食物中毒個案。中心今日（28日）再確認四宗新個案，涉及11名年齡介乎21至55歲的男女，分別於上周六（24日）至本周一（26日）到餐廳進食生蠔、刺身在內的食物，並先後22至48小時後出現腹痛、腹瀉、暈眩、四肢乏力、噁心及嘔吐等病徵，現時全部受影響人士情況穩定。



衞生防護中心指，連同昨天兩宗個案，瀛豐近期一共錄得六宗個案，共涉及22人。（資料圖片）

初步評估可能由副溶血性弧菌、諾如病毒引致

衞生防護中心指，連同昨天兩宗個案，該食肆近期一共錄得六宗個案，共涉及22人；而食物環境衞生署食物安全中心及衞生防護中心仍在調查。衞生防護中心初步評估食物中毒個案可能由副溶血性弧菌及／或諾如病毒引致，並已安排收集病人的糞便樣本作檢測，以確定病源。

食物安全中心昨日表示，已派員到餐廳視察，案件則仍然在查。而衞生防護中心則提醒，市民在外進食時，應光顧可靠及有牌照的食肆、避免進食生海產、以及小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔等。

翻查資料，瀛豐並非首次出現食物中毒事件，上年3月以及2021年時，瀛豐亦捲入同樣風波，兩宗事件分別有12及18人食物中毒，同樣是進食過同類水產品。